Napoli: tegola Kvaratskhelia, problema grosso per gli azzurri

La nuova stagione del Napoli non si apre nel migliore dei modi: tegola Kvaratskhelia e problema grosso per gli azzurri.

Lo Scudetto è ormai alle spalle in casa Napoli. Se la festa in città continua, la società è già proiettata alla prossima stagione e l’obiettivo è sicuramente quello di ripetere i grandi risultati ottenuti in questa annata.

Ma sicuramente dal Corriere del Mezzogiorno non arrivano assolutamente buone notizie. Per il Napoli c’è da affrontare un problema grosso che riguarda Kvaratskhelia. Andiamo a vedere nei dettagli di cosa si tratta e perché parliamo di tegola per la squadra partenopea e per lo stesso georgiano.

Napoli: problema Kvaratskhelia, tutti i dettagli

Kvaratskhelia in questa stagione possiamo dire che è stato sicuramente l’uomo in più del Napoli. Arrivato tra mille dubbi e incertezze, il georgiano con le sue giocate ha dimostrato di essere uno dei più forti anche se nel finale ha avuto un leggero calo. Nonostante questo, Kvara si candida ad essere forse l’arma in più dei partenopei in ottica prossima stagione, ma ora va risolto un problema che non è assolutamente di poco conto.

Infatti, il giocatore non sarà a disposizione del Napoli e del nuovo allenatore per buona parte del ritiro. Kvaratskhelia sarà chiamato agli straordinari con la Nazionale e questo non gli consentirà di essere già a Dimaro con i compagni. Quasi certamente rientrerà direttamente a Castel Di Sangro dopo un periodo di riposo. Non si tratta assolutamente di una buona notizia in casa partenopea considerando anche il fatto che avrà davvero poco tempo per recuperare.

La speranza in casa Napoli è naturalmente quella di averlo integro per il ritiro di Castel di Sangro considerando poi il poco tempo per mettere in forma Kvaratskhelia. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte dello stesso giocatore sui giorni di stacco dopo una stagione molto impegnativa.

Ultime Kvarastkhelia: il giocatore dice sì alla Georgia Under 21

Stagione ancora lunga per Kvaratskhelia e per il Napoli non sono assolutamente buone notizie. Il giocatore ha deciso di rispondere positivamente alla chiamata della Georgia Under 21 e in linea teorica non sarà in vacanza almeno fino al 9 giugno.

La nazionale difficilmente riuscirà ad arrivare fino in fondo e quindi questo consentirà a Kvara di finire un po’ prima la stagione. Ma per il Napoli si tratta comunque di una vera e propria tegola visto che il giocatore quasi certamente sarà a disposizione solamente per il ritiro estivo di Castel di Sangro e salterà la prima parte di Dimaro.