Addio Milan e subito ‘tradimento’: se ne va al Napoli

Da un parte c’è il Milan, dall’altra il Napoli: entrambe le squadre devono rifondare una propria parte per il futuro. Le novità.

Il Milan deve rifondare gran parte del suo assetto. Dopo le decisioni prese da Gerry Cardinale, tutto è abbastanza in bilico in casa rossonera. D’altro canto c’è il Napoli che, dopo la vittoria dello Scudetto, dovrà sostituire determinati profili. Queste le ultime novità in merito a un intreccio che potrebbe crearsi tra i due club.

Il Napoli deve rifondare parte del suo organico. Perché, dopo la vittoria dello scudetto, Luciano Spalletti lascia la panchina azzurra per prendersi un anno sabbatico. Diversi big sono sotto gli occhi di tip club europei, come Victor Osimhen, Kvicha Kvaratskhelia, Kim Min-jae (che sembra già a un passo dalla Premier League). Il mercato estivo si prospetta dunque intenso per gli azzurri.

Ma non da meno sarà quello rossonero, specialmente dopo il sollevamento dall’incarico di Paolo Maldini e Frederic Massara voluto da Gerry Cardinale. I tifosi e parte dei senatori non sono contenti. Secondo il ‘Corriere del Mezzogiorno’, poi, potrebbe venirsi a creare un intreccio non da poco.

Napoli, scelto il nome del sostituto se Giuntoli dovesse dire addio: intreccio col Milan

Il Milan dovrà capire come comportarsi in vista del mercato estivo che si avvicina a grandi falcate. Cardinale ha escluso dal progetto Maldini e Massara e questo potrà anche complicare la situazione del mercato in entrata e della permanenza di alcuni senatori. Nulla è certo, neppure dopo il rinnovo di Rafael Leao. Dal canto suo, poi, c’è Aurelio De Laurentiis che pensa al Napoli e a come eventualmente andare a sostituire Cristiano Giuntoli in caso di addio. Spunta l’idea che porta a Frederic Massara.

Secondo il ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, Frederic Massara potrebbe diventare un sostituito valido di Cristiano Giuntoli. Se il direttore sportivo, attualmente sotto contratto con il Napoli fino al 2024, dovesse dire addio, Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato.

Anche perché dopo l’allenatore ci sarebbe anche un altro tassello importante da andare a riempire. Motivo per cui pensa già a Massara, che non continuerà a svolgere il proprio lavoro insieme a Paolo Maldini. È già cosa nota. Si tratta quindi di incastri, con la Juventus che osserva per l’interesse posto nei confronti dello stesso Giuntoli.