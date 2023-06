De Laurentiis prende in giro la Juve e gli soffia il difensore

De Laurentiis gioca con la Juventus come il gatto con il topo e intanto gli scippa il difensore che segue da tempo

La nave azzurra anche senza il suo timoniere, Luciano Spalletti, non è alla deriva. A tenere la barra dritta è il suo comandante, alias Aurelio De Laurentiis, che tiene ben stretto tra le sue mani il timone del club neocampione d’Italia.

Il produttore cinematografico tiene la scena da consumato attore depistando e facendosi beffe di giornalisti. Ne ha offerto un saggio in occasione della conferenza stampa di presentazione della seconda fase del ritiro degli in azzurri in quel di Castel di Sangro, dal 28 luglio al 12 agosto.

Prima ha stuzzicato i cronisti convenuti (“Volete sapere il nome del nuovo allenatore?“), poi se n’è uscito con un’improbabile lista di 40 candidati alla panchina azzurra in cui non figura quello che da tutti è dato in pole position, Vincenzo Italiano, attuale tecnico della Fiorentina, in quanto, pur essendo un bravissimo allenatore, “è impegnato con la Fiorentina. Non è corretto andare a rompere gli equilibri in un club di amici, che la pensano come me, che fanno le battaglie con me“.

De Laurentiis prende in giro la Juve e gli soffia Pau Torres

Se De Laurentiis si guarda bene dall’insidiare il tecnico di una società amica, questi scrupoli il produttore cinematografico non se li fa con quella che da sempre è “la” rivale, in campo e fuori dal campo, del club azzurro.

Continua, infatti, il braccio di ferro tra De Laurentiis e il Ds azzurro Cristiano Giuntoli che, a dispetto di un contratto in scadenza nel 2024, è sempre più deciso a cambiare aria per trasferirsi a Torino, sponda bianconera. Il ds azzurro, però, ancora non si è liberato dal vincolo contrattuale tanto che il club bianconero ha promosso Giovanni Manna a responsabile delle operazioni di mercato in attesa della fumata bianca…dal ‘Vesuvio’.

Mossa quanto mai opportuna visto che le grandi manovre sul fronte del calciomercato sono già iniziate, con il club bianconero che rischia di essere tagliato fuori dalle trattative per i suoi obiettivi a causa del suo immobilismo. E, infatti, l’istrionico produttore cinematografico è pronto ad approfittare dello stallo della Juventus sul mercato per scippare ai rivali di sempre un giocatore che monitorano da tempo: il centrale difensivo spagnolo Pau Torres, a sorpresa escluso dai convocati del Commissario tecnico Luis De la Fuente per la fase finale della Nations League.

Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, tra i pretendenti al prodotto della cantera del Villarreal c’è anche il Napoli che deve sopperire alla quasi certa partenza di Kim, promesso sposo del Manchester United. Tuttavia, al momento c’è stato solo un sondaggio circa la fattibilità dell’operazione per vestire d’azzurro Pau Torres che ha contratto il scadenza il 30 giugno del 2024 e la cui clausola rescissoria è di 65 milioni di euro. Cifra che il patron azzurro non ha alcuna intenzione di versare nelle casse del ‘submarino amarillo‘.