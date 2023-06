Napoli: colpo in attacco, arriva il sostituto di Lozano

In casa Napoli si inizia a guardare con attenzione alla prossima stagione. I partenopei avrebbero già individuato il sostituto di Lozano.

E’ tempo di pensare al futuro in casa Napoli. Se in città si continua a festeggiare lo Scudetto, il presidente De Laurentiis si è già messo al lavoro per individuare l’allenatore, ma anche i giusti giocatori per rinforzare la rosa.

Tra i giocatori in partenza in questo calciomercato c’è sicuramente Lozano e il Napoli avrebbe già individuato il giusto sostituto. Si tratta di un colpo sicuramente molto importante considerando la concorrenza e vedremo se, subito dopo l’ok da parte del nuovo allenatore ci sarà l’assalto per assicurarselo.

Calciomercato Napoli: colpo in attacco, arriva dalla Francia

Il colpo Kvaratskhelia sta portando il Napoli anche in questa stagione a guardare con molta attenzione ai talenti che sono in forte ascesa e soprattutto non costano molto. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Micheli ha già ricevuto mandato da parte di De Laurentiis di iniziare un discorso con il club di appartenenza per capire la fattibilità di questa operazione oltre che naturalmente la volontà da parte del calciatore di provare ad intraprendere questa nuova avventura.

Il giocatore che è finito nel mirino del Napoli in questo calciomercato è Zhegrova, kosovaro e quindi compagno di nazionale di Rrahmani. Il Lille non ha nessuna intenzione di trattenerlo considerando sia la sua giovane età (classe 1999) che l’ambizione ad ambire a traguardi importanti per fare il salto di qualità definitivo. Per questo motivo la pista Napoli è da tenere in considerazione.

Nello scacchiere azzurro, almeno stando alle ultime indiscrezioni, Zhegrova dovrebbe andare a prendere il posto di Lozano, ma su questo sono in corso valutazioni anche perché molto dipenderà anche dal nuovo tecnico. Una cosa è certa: il giocatore piace molto al Napoli e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Mercato Napoli: sfida al Milan per Zhegrova

Il Napoli segue da vicino Zhegrova ed ha già avviato i contatti con il Lille per chiudere l’operazioni di calciomercato in tempi brevi e anticipare la concorrenza. Il calciatore piace molto anche al Milan di Pioli e i rossoneri hanno l’opportunità di sfruttare la presenza dell’allenatore per chiudere prima e anticipare la concorrenza.

Naturalmente ancora tutto può succedere e il Napoli spera di poter riuscire a chiudere in poco tempo l’operazione per regalare al nuovo tecnico Zhegrova, uno dei talenti più importanti sicuramente a livello europeo.