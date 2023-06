Di Maria trova subito squadra: va in un’altra big

Non avrebbe difficoltà a trovarsi già una nuova squadra a 35 anni suonati, ecco i possibili scenari per Angel Di Maria.

Al di là della penalità in classifica che l’ha poi portata a qualificarsi soltanto per la prossima Conference League, la Juventus ha sbagliato diverse valutazioni in una stagione dove si sarebbe dovuto partire per vincere lo scudetto, ma che invece si è rivelata comunque deludente. I bianconeri, sembra vogliano comunque ripartire da Massimiliano Allegri, ma non da alcuni calciatori che hanno oggi in rosa.

E sembra proprio che non prenderanno in considerazione un rinnovo per il loro laterale di destra e sinistra, Angel Fabián Di Maria. L’argentino era arrivato in bianconero, firmando per un solo anno di contratto e quasi sicuramente adesso, dopo il 30 giugno 2023 andrà via a parametro zero. Ma l’asso sudamericano sembra non avere grosse preoccupazioni in merito.

Di Maria show: ha già trovato un’altra big

Il nativo di Rosario ha una carriera alle spalle troppo importante e nonostante i 35 anni di età, sembra abbia già diverse possibili offerte da valutare insieme al suo entourage. Il calciatore ha ormai giocato nei principali campionati europei ed ha anche vinto il campionato mondiale del 2022, insieme a Leo Messi e con tanto di gol in finale alla Francia. Pazienza se la Juve lo scaricherà, il classe ’88 ha in mente diverse soluzioni.

O meglio, sembra che siano le soluzioni a venire da lui, una più suggestiva dell’altra. Dopo quattro bellissimi anni con la maglia del Real Madrid tra il 2010 ed il 2014, El Fideo potrebbe innanzitutto finire al Barcellona di Xavi Hernández. Dopo l’ultimo campionato vinto, secondo donbalon.com, i catalani starebbero pensando di inserire un altro calciatore di classe ma anche d’esperienza, nella loro rosa. E l’età non sarebbe un problema, dal momento che Di Maria ha per esempio, gli stessi anni di una pedina importante come Lewandowski.

Oppure ci sarebbe l’altra sponda di Madrid. Diego Pablo Simeone, allenatore argentino come lui, potrebbe aver intenzione di portarlo al suo Atletico Madrid, rafforzando un parco attaccanti dove ultimamente gli esterni non hanno fatto così bene. Con i Colchoneros che ripartiranno per tentare di vincere la Liga, l’esterno potrebbe quanto meno pensarci.

Ma c’è ancora un’alternativa interessante, secondo quanto rimbalza dalla Spagna. Infatti, El Fideo, potrebbe anche ripartire da un campionato meno impegnativo per uno della sua età, ma intascando anche cifre considerevoli. Sembra infatti, che anche dall’Arabia Saudita ci sia qualche team che starebbe pensando a lui. Le possibilità sono tutte aperte, ora.