Giuntoli, altro che Juve: umiliazione De Laurentiis

De Laurentiis non vuole liberare Cristiano Giuntoli, corteggiato dalla Juventus: il presidente prepara lo ‘sgarbo’ all’attuale direttore sportivo

Dopo lo scudetto e la festa infinita, sembra essere l’ora dei ‘regolamenti dei conti’ per il Napoli. Luciano Spalletti è ormai andato via, Kim è sull’uscio, Cristiano Giuntoli vorrebbe seguirli ma deve fare i conti con la resistenza di Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli, infatti, non pare intenzionato a dare il via libera al trasferimento dell’attuale direttore sportivo azzurro alla Juventus. I bianconeri avrebbero scelto proprio Giuntoli per far partire il programma di rilancio, ma il contratto che lega il dirigente alla società partenopea fino al giugno 2024 si sta rivelando un ostacolo difficile da superare.

L’intransigenza del patron è nota e le ultime dichiarazioni pubbliche avvalorano l’idea che per Giuntoli non sarà così facile abbandonare il Napoli con un anno di anticipo. Anzi, dalle ultime indiscrezioni, trapela la volontà di De Laurentiis di tenerlo una stagione ancora in azzurro, anche con meno poteri rispetto al passato.

Napoli, l’idea di De Laurentiis per Giuntoli

Una sorta di sgarbo quello che il presidente del Napoli potrebbe fare a Giuntoli. Non soltanto non vuole concedergli il via libera per approdare alla Juventus, ma lo farebbe restare un anno, affiancato da quello che diventerà poi il prossimo direttore sportivo del club.

Si parla di Antonio Sinicropi, già collaboratore della società, e fresco di diploma da direttore sportivo. Giuntoli dovrebbe affiancarlo il prossimo anno, lasciandogli poi l’incarico a partire dal 1° luglio 2024. Una scelta che rappresenterebbe una beffa per l’attuale direttore sportivo che non potrebbe così iniziare subito la sua esperienza alla Juve.

Del resto De Laurentiis è stato sempre molto rigido sui contratti in vigore e, anche nella caccia al sostituto di Spalletti, ha affermato di non prendere in considerazione tecnici che abbiano accordi in essere (ad esempio Italiano che dovrebbe rompere con la Fiorentina per approdare in azzurro).

Proprio la ricerca del nuovo allenatore dà un’idea dei rapporti tra il presidente e Giuntoli: il patron sta facendo tutto da solo, lasciando in secondo piano la figura del direttore sportivo. A giorni dovrebbe esserci la decisione definitiva sul tecnico che avrà il compito di guidare la squadra nella difesa dello scudetto conquistato quest’anno.

Probabile che dopo possano esserci novità anche sul fronte dirigenziale, anche se – ad oggi – immaginare un via libera per Giuntoli alla Juventus appare complicato. Nel suo futuro immediato potrebbe esserci ancora il Napoli: un anno da separato in casa prima dell’addio definitivo.