Ultim’ora, cambia un’altra panchina: c’è già il nuovo allenatore

Un’altra panchina cambia ed è una notizia che coglie di sorpresa i tifosi, a pochi giorni dal termine della stagione 2022-23.

La società va di fretta e ha già deciso per il cambio di tecnico, salutando così l’allenatore e andando direttamente a individuare il suo sostituto. La piazza è comunque perplessa, il mister avrebbe meritato senza dubbio un’altra chance.

Comincia il valzer delle panchine estivo, quello che porta spesso a novità clamorose. Il calcio italiano ha tanti quesiti da risolvere, partendo proprio dai campioni di Italia che dovranno trovare il sostituto ideale di Luciano Spalletti. Non è solo il Napoli a cambiare panchina, tanti sono i team pronti alla rivoluzione.

Tra quelli che hanno raggiunto il loro obiettivo stagionale, ce n’è uno che va decisamente veloce in questo periodo, vuole chiudere la trattativa per il prossimo allenatore già prossimamente e, proprio per questo, sta rendendo ufficiale l’addio al suo tecnico. Una mossa che lascia un tantino spiazzati i tifosi, pronti all’ennesimo ribaltone.

Tutto pronto, ecco chi arriva in panchina

Il campionato italiano è spesso quello con i maggiori avvicendamenti in panchina, rispetto agli altri tornei europei, e spesso con una logica tutta particolare. Tra Serie A e Serie B già nel corso della stagione sono tanti decisamente tanti i cambi in panca, ora si ricomincia con maggiore velocità. Ed è proprio in cadetteria che, secondo il Corriere Adriatico, è pronto un addio: Roberto Breda lascerà l’Ascoli, non sarà più l’allenatore dei marchigiani.

Con i bianconeri ha raggiunto la salvezza ed ha lottato nel finale anche per i playoff, sarebbe stato un traguardo insperato per l’andamento della stagione. Subentrato a Cristian Bucchi, l’esperto mister ha condotto in salvo l’Ascoli ma non sarà riconfermato. Notizia già nell’aria, ma non è la prima volta che la società cambia nettamente posizione sui tecnici che la portano alla salvezza, un copione visto e rivisto dai tifosi, che vogliono decisamente di più dalla proprietà.

L’Ascoli ha già pronta l’alternativa in panchina, una scelta che farà discutere anche in cadetteria. William Viali dal Cosenza è il primo nome, potrebbe essere già ufficializzato nei prossimi giorni. L’ottima stagione in Calabria ha fatto alzare le quotazioni del tecnico, che da esordiente in cadetteria ha condotto i silani alla salvezza. Un nome su tutti, che sta scalzando gli altri candidati come Diana e Tesser, la dirigenza bianconera dovrà affrettarsi in questa scelta.