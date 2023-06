Jorginho torna in Serie A: Napoli tradito

Jorginho sta pensando di effettuare un clamoroso ritorno in Serie A. Non con la maglia del Napoli che potrebbe essere seriamente tradita dal calciatore che sta pensando di iniziare una nuova avventura in Italia

La sua esperienza con l’Arsenal potrebbe terminare dopo solamente sei mesi. Arrivato nell’ultima sessione invernale, l’italo-brasiliano sperava di poter vincere la Premier League con i ‘Gunners’. Alla fine, però, il titolo è andato al Manchester City. Il suo impatto con il team di Arteta, però, non è stato affatto dei migliori.

Per il semplice motivo che il manager spagnolo gli ha preferito altri calciatori in quel ruolo. Ed è per questo motivo che sta seriamente pensando di ritornare nel nostro Paese per ritornare ad essere protagonista e, soprattutto, prendersi quel ruolo da titolare che gli manca da un bel po’ di tempo. Il Napoli, però, risulterebbe tradito da lui.

Jorginho torna in A, ma non al Napoli: che tradimento

In questo momento sta pensando solamente a fare del bene con l’Italia in vista degli impegni di Nations League. Tra pochi giorni gli ‘Azzurri’ scenderanno in campo per la semifinale della competizione della FIFA contro la Spagna. A meno di clamorosi colpi di scena Jorginho partirà sicuramente titolare nell’11 iniziale del ct Mancini. Successivamente, però, penserà alle vacanze e butterà un occhio anche al mercato.

In particolar modo penserà alle possibili soluzioni che lo riguardano. Un futuro, quello del calciatore, che potrebbe essere nuovamente in Serie A. Come riportato in precedenza, però, non con la maglia del Napoli. Si era ipotizzato addirittura un suo possibile ritorno, ma con un Stanislav Lobotka così in forma e così determinante risulterebbe molto difficile. Ed è per questo motivo che per il centrocampista dell’Arsenal si sta aprendo una nuova strada.

Quella che porta alla Lazio dove c’è un allenatore che lo stima e che lo ha reso come uno dei migliori nel suo ruolo. Ovviamente stiamo parlando di Maurizio Sarri che stravede per il calciatore e lo vuole allenare nuovamente a tutti i costi. Tanto da chiedere al presidente Lotito di fare un importante sforzo sul mercato.

L’unica cosa che preoccupa (e che non è assolutamente da sottovalutare) è l’ingaggio importante dell’atleta. L’Arsenal potrebbe cederlo anche per una cifra che si avvicina ai 10 milioni di euro, dopo che lo aveva preso gratis a gennaio dall’altra squadra di Londra, il Chelsea.