Spalletti, gesto esilarante sui social: tifosi impazziti

Sin dalla prima giornata il Napoli ha dominato il campionato, portando all’ombra del Vesuvio uno scudetto tanto atteso. A tal proposito Spalletti ha pubblicato una simpatica foto sui social

90 punti in 38 giornate di Serie A per il Napoli, che ha dominato in lungo e in largo questa stagione fino a vincere uno scudetto che il popolo azzurro attendeva da ben 33 anni. Una corsa tutta d’un fiato per la truppa di Luciano Spalletti, che ha impresso sui suoi ragazzi un’identità chiara ed un’impronta di gioco spettacolare ed efficace allo stesso tempo.

I numeri dell’annata azzurra in campionato sono eloquenti e lasciano ben intendere la misura del valore dello scudetto appena cucito sul petto. Sono stati quindi giorni di grande festa a Napoli, e non solo, sin da dopo il pareggio di Udine che ha regalato oltre un mese fa il successo aritmetico.

Dal capocannoniere Victor Osimhen all’MVP Kvicha Kvaratskhelia, passando per Kim miglior difensore della Serie A, senza dimenticare l’apporto dei vari Lobotka, Di Lorenzo, Zielinski e tanti altri. Tra tutti questi grandi protagonisti a tinte azzurre a spiccare è però sempre Luciano Spalletti, che in sole due stagioni ha riportato a Napoli ciò che mancava dai tempi di Maradona, e lo ha fatto orchestrando a meraviglia un autentico spettacolo.

Una squadra bella da vedere e molto efficace, che ha fatto entrare lo stesso Spalletti in modo netto ed indelebile nel cuore dei napoletani.

Napoli, Spalletti e quel legame da impazzire con gli azzurri: siparietto simpatico su Instagram

La storia tra Spalletti e il Napoli termina dopo appena due stagione colme di amore e successi, ma il legame tra l’allenatore e la città resterà di certo fortissimo e radicato nel tempo. Il tecnico di Certaldo ha infatti scaldato il cuore di tutti a suon di gesti e dichiarazioni d’amore per Napoli e i napoletani.

L’ultimo gesto, che ha fatto anche molto sorridere, da parte di Spalletti è arrivato di recente sui social, postando una foto molto particolare. Sul proprio profilo Instagram ha pubblicato uno scatto della sua stanza tutta addobbata a tema Napoli, con diverse maglie numero 10 di Maradona e poster vari, con sul letto la casacca personalizzata e soprattutto il simbolo dello scudetto azzurro.

Uno scatto simpatico accompagnato dalla seguente descrizione: “Si è già preso il mio lettino… Stanotte mi sa che dovrò dormire nella Panda…”. Il tutto accompagnato da un cuoricino e dall’emoji della macchina.