L’annuncio di De Laurentiis: colpo di scena Napoli

De Laurentiis prova il colpo ad effetto per il nuovo allenatore: contattato il ct della Nazionale Roberto Mancini per la prossima stagione. La situazione

Il Napoli ha alzato la coppa al cielo nei giorni scorsi e ha concluso la sua meravigliosa stagione. I partenopei hanno meritato di vincere il campionato e hanno trionfato senza avere rivali in Serie A. L’unica macchia è la cocente eliminazione col Milan in Champions League, ma De Laurentiis ha dichiarato qualche settimana fa che è pronto a vincere in Europa la prossima stagione: “Se la Uefa non ci fermerà, come ha fatto l’arbitro nelle due partite, probabilmente il prossimo anno vinceremo la Champions League”.

Parole come sempre senza peli sulla lingua e al veleno da parte del patron degli azzurri. Dopo aver salutato Luciano Spalletti che ha chiesto un anno sabbatico, adesso è caccia di un nuovo mister. Ci sono diversi nomi sul taccuino di Aurelio è uno è quello di Roberto Mancini. La notizia è stata data da Il Corriere dello Sport e ha lasciato sorpresi tutti. De Laurentiis stima molto il ct della Nazionale e lo avrebbe voluto portare sulla panchina del Napoli anche qualche anno fa. Al momento lui pensa solo alla Nations League da vincere con l’Italia

De Laurentiis chiama Roberto Mancini: la situazione per la panchina del Napoli

De Laurentiis è a caccia di un allenatore per il Napoli, nelle ultime ore è stato protagonista di una videochiamata con dei tifosi che gli chiedevano di prendere Mourinho: “Ragazzi io ho sbagliato un solo allenatore in vita mia, anzi due, ma il primo non l’avevo scelto io (Donadoni, ndr). Vi dovete tranquillizzare”. Il presidente dei partenopei sta studiano tutti i nomi possibili: da Thiago Motta a Nagelsmann. Intanto ha voluto tranquillizzare i tifosi sul prossimo allenatore. Non sarà semplice poiché il popolo napoletano si aspetta molto.

Nagelsmann al momento sembra essere intenzionato ad accettare l’offerta del PSG. L’ultima idea è quella di Mancini, ma in merito a questo è arrivata la risposta della Federazione: “Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, non ha ricevuto chiamate da Aurelio De Laurentiis”. Con una nota ufficiale la federazione ha smentito questa voce. Al momento quella di Mancini è una possibilità remota ma da prendere in considerazione e lui sta pensando alla Nations League in programma nei prossimi giorni. L’ex allenatore dell’Inter ha il desiderio di tornare in qualche squadra di club e potrebbe anche accettare un doppio ruolo.