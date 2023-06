Jolanda, accavallamento piccante: da guardare con cautela

Jolanda De Rienzo, gambe in bella mostra in uscita da un abito pazzesco: posa super seducente, la giornalista è sempre uno spettacolo

E’ stato un anno ricco di soddisfazioni professionali e non solo in particolare per Jolanda De Rienzo. La giornalista sportiva partenopea è diventata sempre più una delle più celebri e acclamate dal pubblico, per passione, competenza, bravura, ma anche per un fascino irresistibile e incontenibile.

Jolanda si è regalata ancora più visibilità sul piccolo schermo e sul web non soltanto a livello locale, ma anche sulla ribalta nazionale. Sempre sul pezzo, è una professionista apprezzatissima e con un largo seguito da parte dei fan anche sui social, con oltre 350 mila followers su Instagram.

Come tutti sappiamo, è stato un anno particolare per lei che ha potuto raccontare e vivere, da giornalista e da tifosa, lo scudetto della sua squadra del cuore, il Napoli. Un’impresa in cui a inizio stagione credevano in pochi, ma che si è realizzata e ha scritto una notevole pagina di storia per tutto il calcio italiano. Una cavalcata, quella della squadra di Spalletti, che ha caratterizzato inevitabilmente anche i suoi impegni lavorativi e adesso, a fine campionato, è il momento dei saluti.

Jolanda De Rienzo, gambe infinite in bella vista: da urlo, valanga di like tutta per lei

Con l’ultimo post sui social, Jolanda propone una carrellata di immagini in cui è insieme all’intero gruppo redazionale di uno dei suoi programmi. Tra i vari scatti, il primo attira in maniera inevitabile l’attenzione e accende la passione e la fantasia dei fan come forse mai prima d’ora.

La fisicità prorompente ed esplosiva di Jolanda trova conferma in questa foto da seduta, con un vestito cortissimo che esalta le sue gambe chilometriche e perfette. Oltretutto, sapientemente accavallate, per mandare in visibilio i tanti ammiratori. Le immagini di Jolanda dal backstage dei suoi programmi del resto hanno fatto epoca e sono stati in questa stagione tra i momenti più attesi da parte dei suoi fan. Che a breve potranno consolarsi per l’assenza della loro beniamina sul piccolo schermo con gli scatti estivi, nei quali, manco a dirlo, Jolanda metterà in mostra tutto il suo fascino e la sua sensualità incontenibili. Se avete visto nei mesi scorsi qualche sua foto in costume, sapete di certo di cosa stiamo parlando.