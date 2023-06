Elisabetta Canalis scottante in costume: che meraviglia

La showgirl sarda torna a fare impazzire i suoi followers con uno scatto davvero da urlo su Instagram: è più sexy che mai

Non è un mistero che nel mondo dello spettacolo, in Italia, Elisabetta Canalis rimanga a tanti anni dai suoi esordi in televisione tra i personaggi più amati, seguiti e desiderati. L’ex velina, sui social, è molto attiva ed ultimamente ha postato delle foto davvero sexy.

Di una bellezza disarmante, la 44enne sarda è diventata nota ai più per essere stata una delle veline di ‘Striscia la Notizia‘ dal 1999 al 2002. Nel tg satirico ideato da Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, veniva affiancata dalla biondissima Maddalena Corvaglia. Le due sono diventate subito grandi amiche anche se nel corso degli ultimi anni alcune incomprensioni le hanno allontanate. Elisabetta Canalis nasce a Sassari, in Sardegna, il 12 settembre 1978 ed è ormai da decenni uno dei personaggi del mondo dello spettacolo che, in Italia ma anche all’estero, riscuote maggiore successo.

Estremamente simpatica e molto autoironica, la Canalis è stata per lungo tempo un volto fisso nella televisione italiana. Nel 2003 ha posato per un calendario senza veli pubblicato da ‘Max’. Successivamente è stata la valletta di ‘Controcampo’, programma sportivo condotto da Sandro Piccinini su Italia 1 e ha partecipato a ‘Ciao Darwin’. Ha preso parte anche alla fiction di Canale 5 ‘Carabinieri’. Nel 2006 recita nella sitcom ‘Love Bugs’ al fianco di Fabio De Luigi dove ha mostrato il suo lato estremamente divertente e portato anche nella recitazione.

Ha recitato in diversi film: dalle commedie come ‘La Seconda volta non si scorda mai’, insieme ad Alessandro Siani nel 2008, fino al cinepanettone con Boldi e Ghini in ‘Natale a New York’. La Canalis è stata a lungo fidanzata con Bobo Vieri, ex attaccante di Inter, Juventus e Milan nei primi anni 2000. Ha poi avuto un chiacchieratissimo flirt con il divo di Hollywood George Clooney nel 2010.

La loro storia d’amore ha appassionato tante persone, rendendo la showgirl italiana molto nota anche negli Stati Uniti dove attualmente vive. È stata sposata dal 2014 al 2023 con il chirurgo statunitense Brian Perri, da cui ha avuto una figlia: Skyler Eva nata nel 2015.

La Canalis più bella che mai: lo scatto fa impazzire i fan

Ed eccola, ancora su Instagram dove vanta ben 3,5 milioni di followers, Elisabetta Canalis tornare a mostrarsi in tutta la sua bellezza. La 44enne sarda ha davvero mandato al manicomio i suoi seguaci con uno scatto da urlo.

Le sue curve hanno fatto storia e, sembra incredibile, ma la Canalis appare più sexy e tonica che mai. La sua foto in costume, dove sfoggia un sorriso molto dolce, mostra l’infinita bellezza dell’ex velina. Nonostante sia una mamma a tempo pieno, Elisabetta trova il tempo di non trascurare i fan che ormai da anni non la mollano un secondo.

54400 likes e 399 commenti in poche ore la dicono lunga su quanto Elisabetta sia seguita e amata. Il suo corpo statuario, frutto di duri allenamenti che sui social mostra spesso e volentieri attraverso brevi video, è davvero uno spettacolo per gli occhi.