Laura Cremaschi in barca: statuaria in costume

Laura Creaschi lascia di nuovo a bocca aperta: in barca, in un costume striminzito, la ‘Cremaschina” è di una bellezza statuaria

Anche se in ritardo, l’estate è arrivata e con essa i primi bagni… di sole. I lidi liberi, quei pochi rimasti, sono stati presi d’assalto dai nostri concittadini che non si sono lasciati sfuggire l’occasione per prendersi la prima tintarella della stagione.

Anche la showgirl e modella Laura Cremaschi, per tutti la ‘Cremaschina’, nickname con cui è conosciuta sui social network, non è stata da meno. La ‘Regina del web’, ruolo che interpreta nel “Minimondo” di ‘Avanti un altro’, game show targato Mediaset condotto da Paolo Bonolis, ha condiviso sul suo profilo Instagram un scatto che documenta la sua gita in barca.

Un momento di relax e il giusto premio dopo un periodo di intenso studio: Laura, come da relativo post su Instagram, ha dato l’ultimo esame universitario. Ora le manca solo la discussione della tesi per potersi fregiare del titolo di ‘dottoressa‘. Un traguardo ancor più meritato in quanto raggiunto coniugando lo studio e i tanti impegni professionali e che proprio per questo meritava un regalo speciale: qualche ora a crogiolarsi al sole su una barca.

Laura Cremaschi in barca: il particolare piccante non passa inosservato

In realtà, il regalo la ‘Cremaschina’ lo ha fatto anche e soprattutto ai suoi tanti follower e fan. Nello scatto in questione Laura Cremaschi si mostra in tutta la sua statuaria bellezza. La ex ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’ indossa un bikini così striminzito da contenere a fatica il suo florido décolleté.

Non a caso non è sfuggito ai follower un particolare bollente: un intrigante ‘underboob‘ (letteralmente ‘sotto-seno’, lasciare scoperta la sezione inferiore del seno). Inoltre, la ‘Cremaschina’ è ritratta in ginocchio sul ponte della barca, una posa che valorizza le sue chilometriche e tornite gambe.

Una visione paradisiaca, da far boccheggiare più della canicola. Non solo. Se Laura Cremaschi si è fatto immortalare in ginocchio, i suoi fan e follower sono ai suoi piedi. Anzi, andrebbero in ginocchio da lei per farle compagnia durante la sua gita in barca anche perché di quello che viene accreditato come il suo ultimo flirt, Alessandro Moggi, nella foto in questione non c’è traccia.

Dopo la fine della sua storia d’amore, durata 5 anni, con Andrea Perone, imprenditore e soprattutto ex marito di Sabrina Ferilli, secondo gli esperti di gossip, la 36enne bergamasca avrebbe iniziato una relazione con il procuratore sportivo, figlio dell’ex Direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, con tanto di fuga romantica alle Maldive nel marzo del 2022.

Amore al capolinea o semplice pausa riflessione? Ai suoi follower poco importa. A loro interessa solo che continui a lasciarli a bocca aperta con scatti che mettono in risalto le sue curve mozzafiato.