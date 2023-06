Milenkovic al Napoli: il sostituto lo manda un vecchio amico

Spunta il nome di Milenkovic per la difesa del Napoli: a Firenze pensano al suo sostituto

La Fiorentina si lecca le ferite di una sconfitta clamorosa, arrivata in modo beffardo dopo una partita nervosa e giocata piuttosto bene dalla compagine toscana.

A pesare non poco sull’economia della gara diverse scelte dell’allenatore Italiano che non ha badato molto alla fase difensiva contro una squadra comunque offensiva come il West Ham. Sconfitta e coppa ai londinesi che festeggiano mentre i calciatori viola giacciono a terra consapevoli di aver buttato al vento una chance irripetibile.

Nel frattempo, si continua a parlare di un difensore viola come Nikola Milenkovic che sarebbe finito sul taccuino del Napoli come possibile sostituto di Kim Min Jae (qualora quest’ultimo ovviamente accettasse di sbarcare a Manchester sponda United). Gli azzurri non vogliono rimanere impreparati e, in attesa di comunicare il prossimo allenatore, vogliono iniziare a sondare i primi nomi.

Napoli, idea Milenkovic: ecco con chi lo sostituirebbe la Fiorentina

Il mercato è l’ultimo dei pensieri in casa Fiorentina dopo la cocente debacle di Praga. E più che alle prossime trattative, si sta pensando a cosa sia andato storto nella serata conclusiva della Conference League. Serata che stata resa amara dalle reti di Benrahma, su rigore, e Bowen dopo una partita combattuta e segnata da episodi molto discussi (il lancio di oggetti su Biraghi su tutti).

Il Corriere dello Sport ha voluto fare il punto della situazione del mercato del Napoli parlando proprio del difensore della Fiorentina Milenkovic, finito ormai sul mercato. Già l’anno scorso De Laurentiis si interessò al centrale serbo, ma alla fine Kim Min Jae lo superò nelle gerarchie.

Oggi la situazione è cambiata con il sudcoreano che sembra destinato al Manchester United. E la Fiorentina, in vista di un eventuale assalto degli azzurri per Milenkovic, avrebbe già in mente il nome a cui dare le chiavi della difesa e che potrebbe essere sponsorizzato da un vecchio amico come Pantaleo Corvino. Stiamo parlando di Federico Baschirotto, duttile centrale di difesa che all’occorrenza può giocare anche come terzino.

Baschirotto viene valutato dai salentini 8-10 milioni di euro, ma oltre alla Fiorentina ci sarebbe l’interesse di Bologna e Wolfsburg. La Viola spera di riuscire a convincere il suo ex dirigente magari mettendo sul piatto qualche contropartita tecnica per cercare di alleggerire le pretese del club.