Napoli: svolta Gimenez, il procuratore esce allo scoperto

Tra i giocatori accostati al Napoli in questi primi giorni di calciomercato c’è anche Santi Gimenez. Il suo procuratore esce allo scoperto.

Lo Scudetto in casa Napoli è ormai alle spalle e la società sta iniziando a pensare al futuro. Il primo passo è sicuramente quello del tecnico, ma si guarda con attenzione anche a come rinforzare la rosa per continuare ad essere competitivi e non fare un passo indietro da questo punto di vista.

Tra i nomi accostati al Napoli in questi primi giorni di calciomercato c’è anche Santi Gimenez del Feyenoord. E il procuratore del giocatore è uscito allo scoperto con alcune dichiarazioni importanti.

Calciomercato Napoli: Gimenez nel mirino, parla il procuratore

Gimenez in questa stagione si è messo in evidenza con il Feyenoord e le sue prestazioni non sono assolutamente passate inosservate. Stiamo parlando di un attaccante che sembra essere una garanzia almeno per quanto riguarda le reti, i dubbi restano sull’adattamento ad un campionato come il nostro. Stando comunque alle ultime indiscrezioni, il Napoli lo segue da vicino e potrebbe decidere si puntare su di lui sia in caso di partenza oppure di conferma da parte di Osimhen.

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc e riportato da calcionapoli26.it, il procuratore di Gimenez ha confermato che il giocatore potrebbe essere uno dei rinforzi di calciomercato del Napoli di questa stagione considerando sia le qualità che la volontà del diretto interessato a fare un passo in avanti. La sua intenzione è quella di sposare il progetto di un top club anche con la presenza di un big in squadra.

Tutto questo fa ipotizzare che presto ci potrebbe essere un sondaggio da parte del Napoli e naturalmente molto dipenderà anche dai movimenti in entrata e in uscita. Ma in questo momento Gimenez resta un nome spendibile per i partenopei in questa sessione di calciomercato.

Mercato Napoli: Gimenez possibile rinforzo per la prossima stagione

Santi Gimenez rappresenta uno dei rinforzi possibili del calciomercato in questa sessione. I partenopei, anche con una eventuale conferma di Osimhen, potrebbero decidere di andare a prendere un attaccante e sicuramente l’argentino del Feyenoord rappresenta la possibilità giusta vista anche la sua volontà.

Il Napoli valuterà con attenzione il profilo di Gimenez e la scelta sarà presa solamente dopo un confronto con il nuovo tecnico. E per questo motivo vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e solamente a breve si avrà un quadro molto più chiaro.