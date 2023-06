Scatto magnetico: Madalina Ghenea, tutti gli occhi addosso

Madalina Ghenea torna protagonista sui social, si candida a vivere un’estate in copertina con foto che lasciano senza parole.

L’attrice romena conquista sui social, è una delle influencer più affascinanti per il pubblico e in questo caso conquista tutti con uno sguardo ammaliante. Per Madalina Ghenea è un momento in forte ascesa, gli ultimi scatti la fanno diventare virale.

La musa di Paolo Sorrentino fa sognare anche gli italiani. Non è un caso come il film che l’ha lanciata si chiami Youth – La Giovinezza, quella che dimostra sempre sui social e vuole mantenere intatta, come un segreto di bellezza.

Del resto, Madalina Ghenea ha conquistato tutti nel corso del tempo e non solo nel film di Sorrentino, dove faceva sfoggio di un fisico perfetto. Il film del 2014 l’ha portata alla ribalta internazionale, gli altri lavori nel mondo del cinema e le foto sui social la confermano come un personaggio molto amato dal pubblico.

Ghenea, uno sguardo che ammalia

L’attrice sta avendo molte soddisfazioni in campo cinematografico e non manca mai di ringraziare il regista napoletano per averla lanciata nel cinema, e sta dimostrando di poter emergere in tutta consapevolezza. Madalina Ghenea è ambasciatrice di vari brand e si impegna nel sociale, ha una vita molto attiva e diversifica i suoi interessi, senza perdere di vista i fan. A loro, regala scatti ammalianti, Madalena Ghenea sui social è virale con il suo sguardo che buca lo schermo.

Le foto in bianco e nero mettono in risalto quasi una bellezza dallo stile antico, in social dove spesso si lascia poco all’immaginazione, Madalina Ghenea fa una scelta opposta e punta decisamente sullo sguardo intenso. Occhi che guardano in profondità, che indagano e fanno sognare, non è un caso come siano più di un milione i fan, a seguirla sempre con grande affetto, rimanendo sempre aggiornati sui suoi spostamenti.

Per quanto riguarda il gossip, è un binomio con uno sportivo a fare discutere. Le pagine patinate parlano di un flirt tra l’attrice romena e il tennista bulgaro Gregor Dimitrov. Il bulgaro è stato sconfitto agli internazionali di Italia da Novak Djokovic ma sembra essersi decisamente ripreso e riscattato proprio con un abbinamento nella vita invidiato da molti, e non solo nel campo del tennis. Madalina Ghenea è un sogno per molti, l’attrice ha seguito Dimitrov agli internazionali di Parigi e proprio per questo aumentano le voci su questa coppia.