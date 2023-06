Michael Schumacher, la notizia gela i tifosi: c’entra il figlio Mick

Novità importante per i tantissimi appassionati che amano Michael Schumacher. Non ci sono però notizie positive in merito al destino professionale di suo figlio Mick.

Nonostante siano ormai passati anni dal suo ritiro dalle corse, Michael Schumacher continua a essere amatissimo da tutti gli appassionati di Formula Uno. Anzi, se possibile, il terribile incidente sugli sci che ha cambiato per sempre la sua vita ha reso ancora più forte l’affetto nei suoi confronti, con la speranza di poter ricevere notizie positive sul suo conto.

La famiglia, però, continua a fare il possibile per preservare la sua privacy e non lascia trapelare niente a riguardo. L’idea che suo figlio Mick abbia deciso di seguire le orme non può che solleticare chi ha amato “Kaiser Schumi”, anche se certamente ottenere i suoi successi non sarà semplice. Non sembrano esserci però notizie così positive per il futuro del ragazzo.

Michael Schumacher: tanti lo amano

L’idea che Michael Schumacher possa avere un erede in Formula Uno non può che solleticare chi tanto ha amato le sue imprese in pista, ben sapendo quanto spesso il DNA influisca sul rendimento in pista.

Ed è quello che Mick vuole fare, nonostante finora le cose non siano andate come si sarebbe aspettato. L’esperienza con la Ferrari Driving Academy si è conclusa, ma poter entrare a far parte di una realtà importante come quella della Mercedes, anche se in veste di terzo pilota, può contribuire al proseguimento del suo processo di crescita.

La voglia di emergere non manca certamente al ragazzo, desideroso di avere un sedile nel 2024, ma le possibilità sembrano essere piuttosto ridotte.

Le possibilità sono poche

Mick, figlio di Mick Schumacher, potrà essere ai nastri di partenza come pilota di un team nella stagione 2024 di Formula Uno? Lui ci spera, ma Toto Wolff sembra credere davvero poco a questa possibilità, nonostante il dirigente Mercedes creda nelle potenzialità dle ragazzo.

Nei team clienti di Brackley, infatti, sono occupati quasi tutti i posti in ottica 2024. “Solo nel 2025 qualche porta si aprirà di nuovo – sono le parole del team principal delle Frecce d’Argento -. La situazione è difficile, anch’io vorrei che Mick potesse trovare un posto in un team. La situazione nel 2024 è sfavorevole, ma lui se lo meriterebbe”.

Non a caso, Hamilton sembra vicino al prolungamento del contratto almeno fino al 2024.