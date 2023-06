Il bomber dell’Atalanta al Napoli: colpo da capogiro per gli azzurri

Con la splendida stagione messa in archivio, il Napoli inizia a progettare le strategie per il prossimo calciomercato estivo.

La cosa certa è che alla guida degli azzurri non ci sarà Luciano Spalletti, che ha recentemente comunicato l’addio. In forte dubbio c’è anche il futuro del DS Cristiano Giuntoli, seguito da mesi dalla Juventus.

Nonostante questo, Aurelio De Laurentiis si sta già muovendo, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Tra i calciatori finiti nel mirino dei più grandi top club europei troviamo Osimhen e Kvaratskhelia, grandi artefici del tricolore conquistato dai partenopei. Il patron degli azzurri non è intenzionato a cederli, tanto che per il georgiano si lavora per il rinnovo contrattuale. In caso di grandi offerte però le cose potrebbero cambiare, con il Napoli che non ha intenzione di farsi trovare impreparato. Da valutare c’è anche il futuro di Piotr Zielinski, che vedrà scadere il proprio contratto tra dodici mesi. In caso di mancato rinnovo, De Laurentiis potrebbe prendere in considerazione l’idea di cederlo, per non rischiare di perderlo a parametro zero la prossima estate. Per quanto riguarda gli acquisti, il grande obiettivo per il centrocampo pare essere già stato individuato.

Il Napoli lavora al grande colpo, obiettivo Koopmeiners: l’Atalanta ora trema

Uno dei migliori calciatori di questo campionato è senza dubbio Teun Koopmeiners, centrocampista olandese classe 1998 dell’Atalanta.

Il ragazzo si è reso protagonista di una stagione strepitosa, che lo ha visto mettere a segno dieci reti e fornire quattro assist in 35 partite disputate tra campionato e coppa Italia. Viste le ottime prestazioni fornite, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il Napoli lo ha inserito nella propria lista della spesa, per aggiungere ulteriore qualità alla zona centrale del campo. La richiesta però è molto alta, con la Dea che non è intenzionata a fare sconti.

La valutazione che il presidente Percassi da al centrocampista olandese è di circa 35/40 milioni di euro. Stiamo parlando di cifre molto importanti, ma che gli azzurri potrebbero sborsare soprattutto in caso di qualche cessione. Si tratterebbe di un grande colpo per i partenopei, che andrebbero ad alzare ulteriormente il tasso tecnico della rosa. Nonostante i problemi legati all’allenatore e al direttore sportivo, De Laurentiis si sta muovendo per cercare di regalare alla piazza il primo grande colpo della nuova stagione. Il popolo bergamasco ora trema davvero.