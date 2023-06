De Paul, spunta il triangolo amoroso con l’ex Napoli

Vita sentimentale sfrenata per alcuni argentini, l’ultimo protagonista di un triangolo amoroso è l’ex Serie A Rodrigo De Paul.

Se qualche mese fa alcuni calciatori argentini raggiungevano la vetta più alta della loro carriera grazie alla vittoria del Mondiale, adesso molti di loro sono finiti al centro delle cronache soprattutto per alcuni vicende amorose: l’ultimo è l’ex Serie A Rodrigo De Paul.

Diventato il personaggio del momento per essere stato coinvolto in un presunto triangolo amoroso che lo avrebbe portato direttamente a fare i conti con un ex calciatore del Napoli. Appena qualche ora fa aveva fatto scandalo la nuova relazione del connazionale Alexis Mac Allister, recentemente passato al Liverpool, che ha deciso di dire addio alla sua storia ex per mettersi con una sua amica.

Una vera e propria doccia gelata per la compagnia. Tuttavia, nemmeno la vicenda che vede protagonista De Paul sembra essere da meno. Chi ricorda l’argentino ai tempi dell’Udinese non avrà di certo dimenticato la sua ormai ex compagna Camila Homs, modella argentina con la quale l’ex friulano si sarebbe da poco lasciato.

De Paul ha rotto con l’ex: ora sta con un ex Napoli

La notizia è di poche ore fa ma ha immediatamente generato un certo scalpore tra gli amanti del genere. Non è chiaro chi dei due abbiamo deciso di troncare la loro relazione ma ciò che è certo è che ora Camila si sta frequentando con un altro ex volto della Serie A. Il suo nome è José Sosa e attualmente gioca in Argentina, dove veste la maglia dell’Estudiantes.

Ad aver confermato il flirt, forse parlare di relazione è ancora prematuro, è stata la stessa modella argentina che ha da poco rilasciato un’intervista ai microfoni Socios del espectaculo dove ha ammesso che il suo cuore ha già iniziato a battere per un altro. Ora la sua nuova fiamma è l’argentino classe 1985 che nella stagione 2010/11 fece anche parte della rosa del Napoli.

Intervistata a margine della sua partecipazione a Dancing 2023, la modella ex compagnia di De Paul ha dichiarato che i due, per quanto lei senta già una certa attrazione, hanno iniziato a frequentarsi e a conoscersi da poco. Perciò fare qualsiasi tipo di calcolo circa quella che sarà la loro avventura sentimentale risulta oggi particolarmente prematuro. Come si dice in certi casi, se son rose destinate a fiorire solo il tempo potrà dirlo.