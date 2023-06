Moggi, mazzata a Giuntoli: il consiglio alla Juventus

Si prospetta un periodo di grande cambiamento in casa Napoli: dal dopo Spalletti al futuro di Giuntoli. A proposito del dirigente azzurro ha parlato anche Luciano Moggi

Lo scudetto e i relativi festeggiamenti sono già messi alle spalle per il Napoli che si guarda intorno a caccia di quello che sarà il prossimo futuro del club. Aurelio De Laurentiis si prepara ad esplorare le strade migliori per costruire una squadra in grado di dare continuità al grande traguardo tagliato quest’anno.

La sostituzione di Luciano Spalletti resta di primaria importanza, con il casting per la panchina sempre aperto e ricchissimo di profili associati ai partenopei. Il club azzurro dovrà anche sciogliere le riserve su quello che sarà il destino di Cristiano Giuntoli, un altro degli uomini chiave nella costruzione del Napoli delle ultime stagioni.

Il direttore azzurro ha infatti messo la sua mano in una squadra ora solida e ricca di talento, che modellata da Luciano Spalletti ha permesso ad un intero popolo di festeggiare uno scudetto atteso ben 33 anni.

Il nome di Giuntoli è caldissima ed è stato accostato a più riprese alla Juventus, che va a caccia di figure di questo tipo in grado di ridisegnare l’assetto societario di un club che ha vissuto diverse problematiche anche extra campo negli ultimi mesi.

Napoli, Moggi all’attacco: “Giuntoli non è il vero uomo mercato azzurro”. Poi consiglio alla Juve

A proposito di Giuntoli e del suo tipo di lavoro, è intervenuto anche un ex dirigente della Juventus come Luciano Moggi, che ha dato un vero e proprio consiglio al club bianconero.

Ospite di ‘Radio Bianconera’ a ‘Cose di Calcio’, Moggi ha dapprima detto che dopo quello che è successo alla Juve dovrebbero andare via tutti, e poi si è focalizzato solo sulla figura del ds napoletano: “Ha un contratto. Arriverà quando finirà il mercato. Tuttavia, va precisato questo: Giuntoli non è il vero uomo mercato del Napoli. Lì chi fa il mercato è Micheli”.

Moggi ha quindi aggiunto che: “Insieme a Giuntoli, dovrebbe arrivare pure lui. Se invece arriva solo Giuntoli, arriva una costola in meno per quanto di buono il Napoli ha fatto fino a ora”. Chiaro quindi come per l’ex dirigente juventino sia fondamentale anche l’eventuale approdo a Torino di un uomo come Micheli, che a Napoli a fianco di Giuntoli è stato importantissimo.

Le porte aperte sono ancora molte ma il tempo inizia a stringere: Juventus e Napoli attendono di conoscere il futuro.