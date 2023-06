Napoli, colpo in prospettiva: lo prende e lo lascia “a casa”

Il Napoli lavora sul mercato e accelera per un gioiellino del calcio italiano: l’offerta è pronta ma non arriverà subito.

Lavori in corso in casa Napoli. Manca ancora l’annuncio ufficiale dell’allenatore che dovrà raccogliere la pesante eredità di mister Spalletti, manca ancora la certezza su chi sarà il direttore sportivo nella prossima stagione, ma la società non è ferma e anzi si muove con grande decisione per costruire un futuro sempre più brillante.

Azzurrissimo, direbbe il presidente. Ed è un futuro che parte da colpi di mercato importanti per il presente e per il futuro. In quest’ottica si inserisce l’accelerata partenopea per uno dei grandi talenti del calcio italiano. Un gioiellino da prendere subito, ma da lasciare inizialmente “a casa”.

Se è vero che il mercato ormai non lo fanno solo i direttori sportivi, ma anche, e forse soprattutto, le figure dello scouting, gli intermediari, gli agenti e tutte le miriadi di altri professionisti che lavorano dentro e attorno al mondo del calcio, a quanto pare il Napoli nonostante la fase di stasi non si sta lasciando scappare i colpi da tempo messi nel mirino.

In particolare, starebbe lavorando sotto traccia per cercare di anticipare la concorrenza su uno dei calciatori più brillanti del nostro calcio, un giovane campioncino che ha già fatto vedere cose importanti in Serie A e che sembra avere tutte le carte in tavola per diventare un vero fuoriclasse. Anche per questo, per riuscire ad accaparrarselo, in Napoli deve puntare sulla rapidità, prima che anche i grandi club europei si accorgano di lui e arrivino con una pioggia di milioni a soffiarlo da sotto il naso a tutte le nostre big.

Napoli, che colpo: arriva il protagonista dell’Italia nel Mondiale Under 20

L’Europa intera sta seguendo con grande attenzione quest’edizione 2023 dei Mondiali Under 20 che si sta disputando in Argentina. L’Italia ha raggiunto la finale con una formazione che parla molto napoletano, e che vanta alcuni dei gioielli più brillanti del calcio continentale. Su tutti si è messo in luce l’ex Inter Casadei, che sta alimentando i rimpianti dei tifosi nerazzurri. Hanno fin qui ben figurato, però, anche il nostro Ambrosino, l’attaccante scuola Inter Esposito, il pupillo di Mancini Pafundi, e un altro giocatore già più quotato e molto apprezzato dalle parti di Napoli.

Tommaso Baldanzi da Poggibonsi sembra essere il talento emergente del calcio italiano e da mesi ormai è seguito con grande attenzione dal Napoli e dalle altre grandi della Serie A. Classe 2003, si è imposto con forza in questa stagione a Empoli, lanciato come titolare, nonostante la giovane età, da Paolo Zanetti. E dopo un campionato da 26 presenze, 4 gol e prestazioni quasi sempre di altissimo livello oggi è diventato uno dei grandi obiettivi di mercato per moltissime squadre alla ricerca di talenti giovani e “futuribili”.

Trequartista vecchio stampo, perfetto per chi gioca con l’1-2 finale (o al limite anche il 2-1), può adattarsi come seconda punta, ala destra e, secondo gli esperti, come centrocampista centrale o mezzala, ruoli per i quali dovrebbe comunque lavorare per affinare determinate caratteristiche di corsa e agonismo.

Nel 4-3-3 spallettiano avrebbe quindi potuto andare in difficoltà. Ma quando il talento è grande e l’opportunità è ghiotta non può essere un limite tattico a frenare una trattativa. Anche per questo motivo De Laurentiis, che con l’Empoli ha rapporti strettissimi da anni, starebbe lavorando concretamente per cercare di anticipare le concorrenti e per acquistarlo fin da subito.

Servirà un’offerta da almeno 20 milioni per convincere Corsi a cedere il proprio gioiellino, ma a quanto pare la valutazione non spaventa gli azzurri, pronti a bloccarlo e a lasciarlo ancora un anno in prestito in Toscana per farlo crescere. Una strategia chiara e lucida per accaparrarsi subito uno dei migliori giocatori italiani degli ultimi tempi, senza mettergli addosso la pressione di doversi misurare fin da subito con una squadra che porta sul petto un pesantissimo, e meritatissimo, tricolore.