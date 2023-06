Mercato Napoli, trattativa lampo: affare concluso in Bundesliga

Mercato Napoli, la situazione sta entrando nel vivo giorno dopo giorno. Con l’allenatore ancora da scegliere, la società sta già iniziando a muoversi, come sta accadendo un po’ ovunque. In tal senso è stata messa in piedi una trattativa lampo con un club di Bundesliga.

In casa Napoli, messa alle spalle la straordinaria stagione 2022/2023, è tempo, come è normale che sia, di pianificare seriamente la prossima. L’intenzione, infatti, è quella di confermarsi ovviamente ai piani alti della classifica e provare a migliorare quanto fatto in UEFA Champions League. Sarà fondamentale, in tal senso, lavorare con attenzione sul mercato e non commettere errori di valutazione. In tal senso arrivano degli sviluppi inattesi, dal momento che è stata messa in piedi una trattativa lampo con un club di Bundesliga. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta e cosa vuol dire questa notizia.

Mercato Napoli, accordo in Bundesliga

Sono ore cruciali tra gli azzurri. L’attenzione di tutti gli addetti ai lavori, infatti, in maniera del tutto inevitabile è sulla questione allenatore e sulla decisione di Paulo Sousa. A prescindere da questo, però, la società è chiaramente al lavoro per programmare la prossima annata e già si registrano i primi movimenti molto importanti.

Se è vero come è vero che bisogna fare attenzione ai movimenti in entrata, occorre anche saper vendere i cosiddetti esuberi. Rientra certamente in questa categoria Diego Demme, che ha giocato davvero pochissimo quest’anno, chiuso da Stanislav Lobotka. In tal senso arrivano sviluppi interessanti. L’Hertha Berlino, infatti, si è attivato per riportare l’italotedesco in Germania. Il giocatore avrebbe già dato il suo benestare all’operazione e si sarebbe detto disponibile anche a ridursi l’ingaggio pur di veder questa trattativa concretizzata. A riportare la notizia è il giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettenberg.

Demme all’Hertha Berlino, c’è il sì

In Bundesliga, con la maglia del Lipsia, Demme ha fatto un percorso straordinario, lasciando un ottimo ricordo di sé. Adesso le tessere si stanno muovendo per realizzare un ritorno in quello che è il suo campionato. Quest’anno per lui solo cinque presenze in Serie A, a conferma di quanto poco lo vedesse Luciano Spalletti. La sua intenzione, in tal senso, è chiaramente quella di ritornare a casa e di rilanciarsi e tornare ai suoi livelli.