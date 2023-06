Napoli, De Laurentiis ci riprova: passo indietro per la panchina

By

Il Napoli ancora alla ricerca di un erede di Luciano Spalletti per la panchina del prossimo anno: De Laurentiis non molla

L’annata del trionfo lungamente atteso per il Napoli, con la vittoria dello scudetto, il terzo della storia, dopo ben 33 anni, si è conclusa con l’addio al condottiero che ha firmato l’impresa. Luciano Spalletti, al termine di una cavalcata sontuosa, ha salutato gli azzurri, e la corsa alla successione è più incerta che mai.

Il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, in questi giorni, ha parlato di un range di ben 40 nomi tra cui starebbe cercando il nuovo tecnico. Iperbole o meno che sia, di sicuro ha valutato e sta valutando diversi profili, ma le riserve non sono ancora state sciolte.

Agli azzurri campioni d’Italia sono stati accostati allenatori tra i più disparati, anche nomi di un certo grido, ma al momento è davvero difficile prevedere chi raccoglierà l’eredità spallettiana, venendo chiamato a un compito di sicuro non facile. Vale a dire, quello di confermarsi in vetta al campionato e di fare bene in Europa, ma è vero anche che, al netto di qualche cessione importante, chi arriverà a Castelvolturno avrà a disposizione una rosa di tutto rispetto.

Il nome che sembrava più caldo, quello di Vincenzo Italiano, resterà probabilmente dove si trova ora, alla Fiorentina, dove gli è stata ribadita la stima e la fiducia dalla società viola. La ricerca prosegue, ma potrebbero esserci novità importanti in questo senso.

Napoli, rebus nuovo allenatore: improvviso ritorno di fiamma

Uno dei nomi che sembrava essere stato scartato in maniera definitiva sarebbe ancora in corsa, almeno nelle intenzioni di De Laurentiis. E stiamo parlando di Luis Enrique.

Il ‘Corriere dello Sport’ fa il punto della situazione, spiegando che lo spagnolo sarebbe in attesa di una grande occasione in Premier League, ma che De Laurentiis sarebbe convinto, con un nuovo tentativo, se non si liberasse qualche panchina prestigiosa Oltremanica, di poterlo convincere.

Nel frattempo, altre piste rimangono sullo sfondo e altre si allontanano, in un tourbillon vertiginoso. Nuovo tentativo con Nagelsmann, che sembra però avviato verso il Psg, dove raccoglierà l’eredità di Galtier: occhio all’ex allenatore di Osimhen ai tempi del Lille. E ci sono conferme sulla candidatura di Rudi Garcia, che però al momento sembrerebbe una ipotesi minoritaria.