Jorginho torna in Serie A: squadra impensabile

L’avventura di Jorginho con la maglia dell’Arsenal è destinata a concludersi dopo soli sei mesi. Per l’italo-brasiliano possibile ritorno in Italia.

Per il classe 1991 si tratterebbe di un ritorno nel nostro paese, visto che ha vestito la maglia di diversi club. L’ultima squadra italiana fu il Napoli, dove il centrocampista ha militato dal 2014 al 2018.

Al termine dell’avventura con i partenopei passa al Chelsea, con cui vince una Champions League, un campionato del Mondo per club e una Supercoppa. Nel mercato invernale passa ai rivale dell’Arsenal per circa 11 milioni di euro. La sua esperienza ad Emirates, però, è tutt’altro che positiva, viste le sole sedici presenze condite da zero reti e un solo assist. Per questo la sua permanenza a Londra appare sempre più difficile. A tal proposito, un top club nostrano è pronto a far pervenire un’offerta ai gunners per riportarlo nel nostro campionato.

Addio Arsenal, Jorginho verso il ritorno in Italia: c’è la Lazio

Per Jorginho il ritorno in Italia è una possibilità sempre più concreta. Su di lui ha messo gli occhi la Lazio, in cerca di grandi rinforzi per la Champions League.

Inutile dire che Maurizio Sarri stravede per il calciatore, visto che lo ha già allenato in due occasioni, al Napoli prima e al Chelsea poi. Il tecnico toscano, nonostante la grande stagione disputata da Danilo Cataldi nel ruolo di playmaker, gradirebbe un regista dalla grande esperienza europea. Da qui nasce l’idea di riportare in Italia Jorginho, che gradirebbe un ricongiungimento con l’allenatore biancoceleste.

Visto il grande campionato disputato, il presidente del club capitolino Claudio Lotito è pronto ad accontentare il proprio tecnico, tanto che a breve potrebbe far pervenire la prima offerta ufficiale al club inglese. L’offerta che il patron biancoceleste è pronto a mettere sul piatto è di circa 10 milioni di euro. Cifra che, vista l’età del calciatore, potrebbe trovare il gradimento della società inglese, con Arteta che non si opporrebbe di fronte ad un eventuale cessione. Si tratterebbe di un grandissimo colpo per Maurizio Sarri, che andrebbe ad aggiungere alla propria rosa un calciatore dalla grande qualità e dall’immensa esperienza, elemento fondamentale per affrontare nel migliore dei modi la massima competizione europea. Dopo la trattativa per cercare di portare nella capitale Domenico Berardi, Lotito è pronto ad accontentare ancora il proprio allenatore. Maurizio Sarri è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.