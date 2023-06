Blitz Juve e ‘sgarbo’ all’Inter: 10 milioni più Soule

La Juventus è pronta a ricamare il sorpasso ai danni di Marotta: ecco lo scambio che può fregare l’Inter in estate

I campionati sono ormai un ricordo lontano e per le più importanti società sparse per l’Europa, adesso il pensiero monopolizzante è solo uno: il calciomercato. Tra queste certamente le italiane, con un clamoroso intreccio sull’asse Milano-Torino.

In casa Inter si stanno valutando diverse possibilità che, durante la sessione estiva di calciomercato, rivoluzioneranno la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Mesi bollenti attendono i nerazzurri: non sarà facile, però, per Beppe Marotta rinforzare una rosa che è già tra le più forti e complete in Europa. In tal senso, anche la Juventus dovrà darsi da fare per piazzare i colpi giusti in vista della prossima stagione: i bianconeri, reduci dalla penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze fittizie che li ha di fatto estromessi dalla corsa Champions, sono in aria di rivoluzione.

Non è un mistero, è già successo numerose volte, che le strade di mercato di nerazzurri e bianconeri finissero per incrociarsi nel corso degli ultimi anni. Una storia destinata a ripetersi da qui a fine agosto. L’Inter è a caccia di un laterale mancino, visto che Gosens non ha convinto appieno Simone Inzaghi e potrebbe trasferirsi in Bundesliga.

Tiro ‘mancino’: la Juve anticipa Marotta

Per rimpiazzare Gosens, l’Inter avrebbe individuato un nome su tutti accontentando la richiesta del tecnico piacentino di avere un nuovo laterale di assoluto livello. Si tratterebbe del talento del Monza Carlos Augusto. Il brasiliano, classe 1999, è in scadenza l’anno prossimo con il club biancorosso.

Adriano Galliani sa di avere in mano un talento indiscutibile, tra i migliori nel suo ruolo nell’ultimo anno. I contatti tra la dirigenza nerazzurra e il Monza sono stati concreti ma, adesso, chi potrebbe a sorpresa avere la meglio per l’ex Corinthians è la Juventus. Sulla corsia mancina, i discorsi in casa bianconera sono in fase di attesa. Perchè nonostante il rinnovo per un anno – grazie all’opzione presente nel contratto e attivatasi in automatico – Alex Sandro potrebbe dire addio al club di Torino.

Si starebbe facendo strada l’ipotesi di una rescissione con l’ex Porto che, a 32 anni, sarebbe libero di accasarsi altrove da svincolato. Uno scenario clamoroso, con la ‘Vecchia Signora’ pronta al sorpasso sull’ex Marotta, con una proposta davvero invitante per il Monza. Sul piatto 10 milioni di euro cash più il cartellino di uno dei giovani talenti di scuola Juventus.

Soulè o Barrenechea potrebbero davvero tentare Galliani, preferendo l’opzione bianconera a quella eventualmente proposta dall’Inter. 37 le presenze di Carlos Augusto con la maglia dei biancorossi in stagione, con cui ha pure segnato 6 gol e firmato 5 assist vincenti contribuendo in maniera determinante alla salvezza della squadra di Raffaele Palladino.