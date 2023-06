Torna al Napoli: De Laurentiis ha preso la sua scelta

Dopo il grande successo del campionato, in casa Napoli bisogna registrare un’importante decisione presa dallo stesso Aurelio De Laurentiis.

Dopo la vittoria dello Scudetto, il Napoli è alle prese con il futuro. Aurelio De Laurentiis, dopo l’addio ufficiale da parte di Luciano Spalletti, è impegnato in questi giorni a cercare il prossimo allenatore del team partenopeo.

I nomi accostati agli azzurri sono stati tantissimi: da Gian Piero Gasperini, Galtier e Jurgen Klopp, passando per Luis Enrique e Nagelsmann, a Rudi Garcia e Vincenzo Italiano. Proprio quest’ultimo sembrava essere quello in pole position, ma poi ha deciso di rispettare il contratto con la Fiorentina. Lo stesso Rocco Commisso, nel corso di una conferenza stampa, ha commentato le voci che vedevano il suo allenatore promesso sposo di Aurelio De Laurentiis: “L’ho incontrato, dopo che ho iniziato a leggere tante stupidaggini: se ne andava e c’era il Napoli…Ma lui non ha mai detto alla società che voleva andare via”.

Una volta archiviata l’ipotesi Vincenzo Italiano, i nomi più caldi al momento sono quelli di Rudi Garcia e Christophe Galtier. Tuttavia, oltre alla scelta del nuovo allenatore del Napoli, Aurelio De Laurentiis è alle prese anche con il calciomercato che riguarda i calciatori. Proprio su quest’ultimo aspetto, il patron partenopeo ha preso una decisione.

Calciomercato Napoli, Alessandro Zanoli resterà in azzurro: ecco tutti i dettagli

Secondo varie indiscrezioni, infatti, Alessandro Zanoli, dopo il prestito alla Sampdoria, tornerà a Napoli per restare. Il laterale, quindi, l’anno prossimo non andrà in un’altra squadra per fare esperienza, ma farà parte della rosa azzurra.

Alessandro Zanoli, dopo la prima parte di stagione trascorsa sotto l’ombra del Vesuvio, lo scorso gennaio si è trasferito a titolo temporaneo alla Sampdoria di Dejan Stankovic. Nonostante la brutta retrocessione, l’ex Carpi è riuscito sia a giocare con continuità che a farsi notare.

Il laterale, infatti, con i doriani è riuscito a giocare ben 22 partite, dove ha sia segnato 2 gol che fornito 2 assist ai propri compagni. Alessandro Zanoli, quindi, sarà a disposizione del nuovo allenatore del team partenopeo, sperando di poterlo convincere a farlo scendere in campo con una certa continuità. Lo stesso giocatore, ai microfoni di ‘DAZN’ aveva parlato del suo futuro prima della gara dello scorso 4 giugno tra gli azzurri e la Sampdoria: “Napoli? Io sono pronto. Il mio obiettivo è quello di restare qui, anche se sono consapevole che non sarà facile”.