Napoli pigliatutto, arriva un Big della Nazionale italiana

Il Napoli si prepara ad un’estate da protagonista: nel mirino di De Laurentiis è finito un big convocato di recente in Nazionale.

Il Napoli, messa da parte l’euforia legata alla vittoria dello scudetto, ha iniziato a lavorare in vista della stagione 2023/24.

La caccia finalizzata ad individuare il sostituto di Luciano Spalletti, ad esempio, è già scattata: alcuni nomi, tra cui quelli di Luis Enrique e Vincenzo Italiano, sono stati depennati con il presidente Aurelio De Laurentiis che proverà a chiudere la pratica nel minor tempo possibile. A breve, inoltre, il club prenderà una decisione definitiva sul futuro di molti componenti della rosa.

In lista di sbarco, ad esempio, c’è Victor Osimhen finito nel mirino del Manchester United e del Paris Saint Germain. Gli azzurri vorrebbero trattenerlo ancora ma intanto hanno fissato il prezzo a 150 milioni: nei prossimi giorni andrà in scena un meeting con l’agente del nigeriano, che consentirà di fare il punto della situazione e verificare se esistono le condizioni per andare avanti insieme. In bilico, poi, la posizione di Hirving Lozano e Piotr Zielinski, impegnati una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. I contatti sono scattati ma finora non si sono rivelati sufficiente per individuare un principio d’intesa soddisfacente.

Il motivo è da ricercare nel fatto che De Laurentiis, intenzionato ad abbassare il monte-ingaggi, ha messo sul piatto delle offerte contenenti cifre più basse rispetto a quelle percepite dal messicano (4.5) e dal polacco (3.5 milioni). Le interlocuzioni proseguiranno ma, in assenza di passi in avanti, il Napoli provvederà a venderli. L’ex Udinese, in particolare, piace alla Lazio che spera di regalarlo a Maurizio Sarri come premio per aver centrato la qualificazione in Champions League.

Napoli, pronto l’assalto per un big della Nazionale

Il messicano, invece, potrebbe rientrare in un’operazione che, al tempo stesso, consentirebbe ad una vecchia conoscenza del calcio italiano di rientrare in Serie A. Parliamo di Nicolò Zaniolo, reduce dalla vittoria del campionato con la maglia del Galatasaray. L’ex Roma, convocato in Nazionale dal Ct Roberto Mancini per le final four di Nations League, è sbarcato in Turchia nello scorso febbraio tuttavia la sua esperienza nel Paese rischia di durare lo spazio di pochi mesi.

Nel suo contratto, infatti, è presente una clausola rescissoria da 30 milioni che intriga il Napoli. Il quale, in queste ore, ha quindi iniziato a valutare l’idea di proporre uno scambio alla pari proponendo ai giallorossi proprio il cartellino di Lozano. La concorrenza per Zaniolo non manca, alla luce dell’interessamento dimostrato anche dalla Juventus, ma un tentativo concreto verrà comunque fatto. Il Napoli pianifica le prossime mosse. L’obiettivo è quello di allestire una rosa ancora più competitiva di quella che ha stravinto lo scudetto.