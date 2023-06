Pioli saluta un Big, è finita con il Milan

Avventura finita al Milan che un big che ha già preparato le valigie ed è pronto a salutare il club e mister Stefano Pioli.

Stagione salvata in extremis per il Milan che senza la penalizzazione inflitta alla Juventus non sarebbe riuscito a confermare il proprio posto in Champions League. Alla fine il quarto posto è arrivato per gli uomini di Stefano Pioli che sperano di poter dare vita ad una nuova emozionante stagione.

Anche perché quella che si è appena conclusa è stata tutto sommato deludente. I rossoneri dovevano difendere il titolo di campione d’Italia in carica ma non sono sembrati mai veramente il lotta per il vertice.

Per questo e per una serie di altri motivi la compagine meneghina in estate cambierà parecchi volti. Il primo ad aver detto addio alla società, e più in generale al mondo del calcio, è stato il centravanti svedese Zlatan Ibrahomovic. Il suo è stato il primo di una serie di saluti che verranno ufficializzati nelle prossime settimane.

Nuovo addio in casa Milan: decisa la nuova destinazione

Un altro calciatore in procinto di fare le valigie è lo spagnolo Brahim Diaz, dopo tre stagioni passate in prestito al Milan il classe 1999 appare ormai pronto per tornare a casa. Secondo fonti spagnole, la prossima settimana il nuovo club ufficializzerà l’arrivo del trequartista che in queste stagioni ha fatto abbastanza bene con addosso i colori rossoneri: 124 apparizioni totali con i meneghini e 18 reti.

Numeri niente male per un ragazzo che prima di approdare in Serie A aveva giusto giocato qualche partita, niente di più, con Real Madrid e Manchester City nella sua ancora giovane carriera. Proprio il Real Madrid, club che detiene ancora il cartellino del calciatore, ha deciso di farlo tornare alla base per dargli una chance.

Il Milan dovrà perciò capire come muoversi dopo l’addio di Diaz, un altro fantasista farebbe comodo. Soprattutto perché Charles De Ketelaere, che potrebbe tranquillamente sostituirlo per caratteristiche tecniche, non ha dato grandi garanzie e puntare tutto su di lui potrebbe essere una mossa controproducente.

Ai rossoneri piace sempre il profilo di Nicolò Zaniolo del Galatasaray che nel proprio contratto ha una clausola relativa alla cessione di 35 milioni di euro. Ciononostante, è bene ricordare che il calciomercato del Milan non sarà più affare di Paolo Maldini e di Frederic Massara perciò gli obiettivi potrebbero presto cambiare.