Il costume è un filo: Giulia De Lellis lascia tutti senza parole

Giulia De Lellis punta al ruolo di madrina dell’estate, le sue ultime foto fanno il pieno del gradimento sui social per l’influencer.

Il lancio di una nuova collezione di bikini unita ai faraglioni mostra così una De Lellis che vuole ammaliare tutti i fan. L’estate alle porte mette ora l’influencer nell’occasione di poter dettare legge in quanto a moda e tendenza.

C’è una bella lotta per le influencer su chi sarà la regina del 2023. Una lotta serrata fatta a colpi di click e pose, dalle più belle location italiane e non solo, spesso per promuovere costumi da bagno e accessori. In questa sfida non poteva di certo tirarsi indietro Giulia De Lellis, che in Italia forse è la persona che ha più cambiato il concetto stesso di influencer.

Ha spesso annientato la concorrenza proprio perché è determinata in ciò che fa, punta sulla sua bellezza e ne fa una professione senza fronzoli e false modestie. Anche in questo caso, le foto che lasciano i fan stupiti sono la dimostrazione di come sappia benissimo puntare l’obiettivo per ammaliare.

De Lellis, il costume infiamma l’estate

È un personaggio tra i più seguiti sui social, fa tendenza soprattutto nel pubblico femminile e quello maschile resta sempre estasiato dalle sue foto. Le immagini della sua bellezza diventano spesso virali, in un momento estivo di grande incertezza per il meteo c’è la De Lellis a far spuntare il sole, sempre e comunque. Il buon umore per i fan arriva di sicuro, De Lellis in costume sbaraglia letteralmente la concorrenza.

Giulia De Lellis in occhiali a goccia e costume è pronta per affrontare al meglio quest’estate 2023, facendo capire come il ruolo di regina dei social è spesso a suo vantaggio. Lo confermano i cinque milioni di fan e più che la seguono su Instagram, a commentare già le ultime foto e a chiedersi come faccia la De Lellis a mantenersi sempre così in forma. In barca con sfondo faraglioni, la prova del costume è decisamente superata a pieni voti.

Attiva e ammaliante, spesso divide il pubblico in due anche nel mostrare i suoi problemi. Nei giorni scorsi ha fatto discutere il rimedio anti-zanzare poco efficace, ma anche la sua personale battaglia contro l’acne, affermando di essere una sorta di “nerd” della cosmetica. Di certo, è tra le influencer più attive in Italia e punta con decisione a scalare posizioni.