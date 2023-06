Scollatura devastante: Claudia Ruggeri è esagerata

Claudia Ruggeri sa molto bene come catturare la sua attenzione e lo fa con un nuovo e meraviglioso post che ha deciso di pubblicare direttamente sul suo account ufficiale di Instagram.

Anche in questa occasione ha deciso di esagerare. Tanto è vero che lo ha fatto nella migliore maniera possibile. Una scollatura a dir poco devastante che non poteva assolutamente passare inosservata. Non è affatto un mistero che questo suo post stia raccogliendo il successo che merita.

Ovviamente ci riferiamo sempre ai due fattori principali: come il numero importante di “like” che sta continuando a ricevere ed i commenti di approvazione che aumentano sempre di più. Una delle regine incontrastate di Instagram continua a deliziarci come solamente lei sa fare. Guardare per credere.

Claudia Ruggeri, semplicemente fantastica: che scatto

Ancora un’altra meraviglia che arriva direttamente dal suo account ufficiale social. Una dei personaggi più importanti della televisione italiana ha voluto mostrare a tutti i suoi follower le sue immense qualità. Oltre che ad un abito che le dona particolarmente. Come riportato in precedenza sono molti i suoi follower che si sono concentrati prevalentemente sulla sua scollatura. La stessa che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione.

La regina di ‘Avanti un Altro‘, programma condotto dal cognato Paolo Bonolis e Luca Laurenti, lascia tutti (ancora una volta) a bocca aperta. La giacca blu si apre vertiginosamente e si può notare un intimo (dello stesso colore) decisamente in bella mostra. Così come le sue importanti forme. Per non parlare del suo sguardo sempre più piccante come non mai. Il filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare.

Tantissimi sono i commenti che ‘Miss Claudia‘ sta continuando a ricevere sotto il suo post dai fan: si parte da un banalissimo “Sei bellissima” fino ad arrivare “Claudia sei la più bella di tutte“. Anche le sue colleghe ed amiche come Laura Cremaschi, Francesca Brambilla e molte altre non hanno potuto fare altro che lasciare un più che meritato “mi piace” sotto a questa serie di foto che ci hanno lasciato davvero senza parole.

In attesa di un suo ritorno in televisione (ricordiamo che il programma ‘Avanti un Altro’ è stato sostituito da ‘Caduta libera’), la bellissima Claudia mostra a tutti i suoi fan i suoi meravigliosi scatti. In vista di questa estate che si preannuncia a dir poco bollente. In molti, infatti, attendono le sue pose in costume.