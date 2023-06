Juve, arriva l’annuncio ufficiale su Allegri!

Juve, finalmente l’annuncio ufficiale su Massimiliano Allegri. Dopo continue, e contraddittorie notizie, finalmente è stata scritta la parola fine.

La vicenda Massimiliano Allegri-Juventus sta sempre più assumendo i contorni di una telenovela sudamericana. Interminabile, quasi stucchevole. Ogni giorno si arricchisce di un nuovo capitolo che, alternativamente, spinge ora verso la conferma ora verso un addio, più o meno forzato, del tecnico toscano.

Le parole di qualche giorno fa del direttore generale bianconero, Maurizio Scanavino, sembravano aver chiuso definitivamente la questione. Massimiliano Allegri, ha ribadito a chiare lettere Maurizio Scanavino, sarà l’allenatore della Juventus anche la prossima stagione. La società non ha mai avuto dubbi a tal proposito. Un annuncio ufficiale che non ha certo fatto piacere a tanta parte del tifo bianconero che auspicava che il grande cambiamento in atto all’interno della società Juventus andasse poi anche a toccare la guida tecnica.

Invece niente. Almeno fino a quando nelle redazioni non è giunta una notizia riguardante un’allettante offerta proveniente dall’Arabia ed indirizzata proprio al tecnico livornese della Juventus. Un’offerta in pieno stile arabo comprendente un compenso caratterizzato da una da un’infinità di zeri. E’ il campionato che vedeva, fino a qualche giorno fa, come protagonista assoluto, Cristiano Ronaldo il cui compenso, tanto per rendere l’idea, è pari a 200 milioni di euro annui. Al fenomeno portoghese si è adesso aggiunto Karim Benzema, altro ex Real Madrid, anche lui con un ingaggio di 200 milioni di euro annui!

E Allegri?

Juve, finalmente l’annuncio ufficiale su Allegri

Verificata la veridicità della notizia della ricchissima offerta proveniente all’Arabia Saudita per Massimiliano Allegri, si è cercato di conoscere la reazione del tecnico livornese.

In un istante, anche in casa Juventus, si è diffuso un clima di nervosa attesa. Un addio del tecnico livornese imporrebbe la ricerca immediata del sostituto che avverrebbe, però, in tranquillità dal momento che non vi sarebbe più la spada di Damocle degli oltre 40 milioni di euro da corrispondere a Massimiliano Allegri ed al suo staff. A proposito dell’offerta araba ha parlato Giovanni Branchini, agente del tecnico bianconero, che ha sostanzialmente sgonfiato la questione Arabia, non smentendo però la ricca offerta pervenuta al suo assistito.

Secondo l’agente la situazione non è cambiata in maniera sostanziale. Massimiliano Allegri è completamente immerso nel progetto Juventus che, per quanto complicato, ha inteso abbracciare in maniera convinta. Per cui, anche per Giovanni Branchini, su Massimiliano Allegri fanno fede le parole di Maurizio Scanavino. Parole che regalano ulteriori certezze ai dirigenti della Juventus e che invece gettano nell’inquietudine i suoi tifosi. Se nemmeno un’offerta multimilionaria proveniente dall’Arabia riesce a convincere Massimiliano Allegri…Che intanto si gode le sue vacanze nel Principato di Monaco.