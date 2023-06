Paulo Sousa lo porta dalla Salernitana: colpo Napoli

A quanto pare il Napoli ha deciso di puntare forte su Paulo Sousa, attuale manager della Salernitana, in vista della prossima stagione sportiva

L’allenatore portoghese è entrato nella lista dei desideri del presidente Aurelio De Laurentiis. Possibile che quest’ultimo possa scegliere l’ex ct della Polonia, pronto a spuntarla rispetto agli altri “39 candidati” per la panchina azzurra.

Nel caso in cui questa operazione dovesse andare in porto il tecnico è pronto a portare uno dei suoi pupilli nel capoluogo campano. Con alcuni calciatori della Salernitana ha stretto un ottimo rapporto lavorativo. Lo stesso che intende continuare anche a Napoli.

Sousa lo porta a Napoli dalla Salernitana: che colpo

A meno di clamorosi colpi di scena Paulo Sousa potrebbe prendere il posto di Luciano Spalletti sulla panchina dei partenopei per la prossima stagione. Potrebbe infatti, visto che il condizionale è d’obbligo in questi casi. Non è affatto un mistero che il produttore cinematografico, dal suo cilindro, possa far spuntare un altro nome come allenatore per la squadra campione di Italia. Per l’ex Fiorentina, però, filtra molto ottimismo.

A quanto pare, però, Sousa non verrà da solo da Salerno. Nel viaggio che potrebbe portarlo in città porterebbe con sé uno dei suoi fedelissimi. Uno che la città di Napoli la conosce molto bene visto che si tratta di un figlio di questa terra. Si tratta di Pasquale Mazzocchi che, la Serie A, l’ha conquistata effettuando moltissimi sacrifici. Tanto è vero che le sue prestazioni hanno convinto anche Mancini che lo ha convocato in alcune occasioni.

Il terzino sinistro nativo di Barra (quartiere storico di Napoli) potrebbe approdare nella squadra della sua città. Il classe ’95, nel corso di queste stagioni, è migliorato tantissimo nel suo ruolo. Tanto da attirare su di sé le attenzioni di parecchie squadre. A spuntarla, infatti, potrebbe essere quella azzurra. De Laurentiis potrebbe approfittare degli ottimi rapporti che ha con il suo omologo salernitano, Danilo Iervolino per il ‘doppio colpo’.

Nell’ultima stagione il 28enne non ha potuto aiutare, come lui avrebbe voluto, i granata per via di un infortunio che lo ha tenuto lontano dai giochi per un bel po’ di mesi. Adesso che ha recuperato la forma (e si sta godendo un periodo di vacanze) potrebbe ben presto cambiare aria e spostarsi solamente di qualche chilometro e rimanere sempre in Campania. Magari per giocare con la squadra del suo cuore.