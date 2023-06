Benitez torna a Napoli? L’allenatore sbotta

By

Nemmeno il tempo di festeggiare il terzo tricolore della propria storia che una pessima notizia ha colpito il Napoli, l’addio del tecnico autore della trionfale cavalcata: Luciano Spalletti.

Dalla notizia della separazione tra il tecnico di Certaldo e i partenopei, diversi nomi sono stati accostati al Napoli. Uno di questi è Rafa Benitez, già in azzurro dal 2013 al 2015.

Il tecnico spagnolo ha recentemente parlato della possibilità di tornare al Napoli. L’ex Liverpool e Chelsea, infatti, ha voluto mettere in chiaro il suo punto di vista per il prosieguo della propria carriera. Aurelio De Laurentiis, che sta valutando diversi nomi per il futuro della sua squadra, è avvisato.

Si cerca il dopo Spalletti, Benitez tra i papabili: lo spagnolo mette le cose in chiaro

Nella sua lunga carriera da allenatore è riuscito a farsi apprezzare, e a vincere, in tre paesi diversi: Spagna, Inghilterra e Italia. Rafa Benitez ha vissuto a Valencia, ma soprattutto a Liverpool, i momenti migliori della sua carriera da tecnico. Nel suo palmares può vantare 2 Liga, 2 Coppe Nazionali di cui una Coppa Italia con il Napoli e ben 5 trofei internazionali: 2 Coppa UEFA/Europa League con Valencia e Chelsea, la Champions League con il Liverpool, la Supercoppa Europea sempre con i Reds e il Mondiale per Club con l’Inter.

Dopo l’ultima esperienza sulla panchina dell’Everton il tecnico spagnolo è stato accostato ad un ritorno al Napoli e proprio negli ultimi giorni lo stesso Benitez si è esposto chiarendo il suo punto di vista sull’eventuale ritorno in azzurro.

L’ex Inter, Chelsea e Liverpool ha parlato a Sky Sport del suo futuro da allenatore, non escludendo un eventuale ritorno al Napoli. Benitez ha, però, voluto precisare quali siano le sue ambizioni. Ecco le parole del tecnico: “Voglio squadre per vincere, non voglio stare a metà classifica. – continua Benitez – Sono preparato, guardo e analizzo tutto e vorrei continuare a farlo“.

Benitez, dunque, tornerebbe volentieri ai piedi del Vesuvio ma senza un ridimensionamento degli obiettivi del club. Lo spagnolo, infatti, ha precisato come il suo principale obiettivo sia lottare per vincere dei trofei. L’ex tecnico del Napoli ha poi lanciato un messaggio ad Aurelio De Laurentiis, precisando a Sky Sport che la decisione sull’eventuale ritorno “spetta a qualcun altro“.