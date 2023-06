Incardona senza freni: visione piccante

Eleonora Icardona continua a dominare su Instagram: nelle ultime foto è più piccante che mai

C’è poco da fare, al momento poche ragazze possono vantare un fascino come quello di Eleonora Incardona, modella e showgirl di Ragusa che in questi mesi sta diventando sempre più popolare. Sui social ma non solo.

In questo momento è sulla cresta dell’onda, ma a dirla tutta il suo nome ha cominciato a circolare da quando decise di fidanzarsi con il fratello di Diletta Leotta. Dopo la rottura sentimentale tuttavia il suo nome è diventato, se vogliamo, ancora più noto e sui social ha conquistato numeri sempre più assurdi.

Dal punto di vista professionale va poi tutto a gonfie vele. L’ultimo grande traguardo dalla bellissima Eleonora è stato quello di diventare la madrina del Giro d’Italia prendendo parte all’ultima tappa della nota competizione ciclistica. Ma lo sport preferito della modella è ovviamente il calcio e quando può non si perde mai una partita dal vivo.

Il successo della Incardona si misura poi anche in base ai followers che la seguono assiduamente su Instagram. Sono ben 820mila infatti i seguaci della bella ragusana. Numeri pazzeschi e che aumentano a vista d’occhio ogniqualvolta posta una foto o una storia. Pioggia di commenti e di likes, ma non solo: tanti complimenti per una delle modelle più affascinanti in questo momento.

Eleonora Incardona illumina Istanbul: visione magnifica

Eleonora Incardona poteva mai perdersi la finale di Champions League tra Inter e Manchester City? Ovviamente no. E infatti la ragusana ha fatto di tutto pur di guardare dal vivo la partita più attesa della stagione che, come ben sappiamo, è stata vinta dai Citisenz 1-0. Eleonora da buona italiana chiaramente tifava Inter, ma alla fine dei giochi si è divertita lo stesso.

Partita amara, come abbiamo detto. Eleonora tuttavia ben prima del match si è presenta a Istanbul nel migliore dei modi, illuminando in particolare il Bosphorous Bridge, uno dei ponti più suggestivi dell’immensa città turca che collega il continente asiatico con quello europeo.

La modella ragusana si è presentata davanti ai fotografi nel migliore dei modi: abito azzurro, stacco di coscia pazzesco e sorriso in grado di ipnotizzare tutti. La visione piccante dunque è piuttosto evidente: Eleonora è in formissima in vista della prossima estate e i fans non aspettano altro che sue foto.