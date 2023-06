Blitz Napoli, il sostituto di Osimhen è la rivelazione della Serie A

La stagione appena terminata ha riportato il Napoli sul tetto d’Italia per la terza volta della sua storia, a distanza di trentatré lunghissimi anni dall’ultima volta.

La stagione estremamente positiva dei partenopei ha messo in vetrina diversi calciatori della squadra di Spalletti. In cima ai taccuini dei top club europei vi è Victor Osimhen, autore di una stagione straordinaria.

Il nigeriano è stato uno degli assoluti trascinatori della stagione del Napoli con gol, assist e giocate imprevedibili. Lo score dell’ex Lille, infatti, dimostra lo strapotere avuto durante questa annata. Tra Serie A e Champions League il bomber azzurro ha messo a segno 31 reti, risultando spesso decisivo per le sorti del Napoli. In caso di partenza di Osimhen, gli azzurri avrebbero individuato il possibile sostituto al centro dell’attacco.

Napoli, si valutano le alternative ad Osimhen: salgono le quotazioni della rivelazione del campionato

La conquista del terzo Tricolore della storia partenopea ha lasciato in dote tanta gioia, ma anche tanta amarezza. Subito dopo i festeggiamenti, infatti, è diventato ufficiale l’addio al Napoli del fautore dell’impresa Scudetto: Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo e Aurelio De Laurentiis hanno deciso di separarsi per alcune incomprensioni sul futuro prossimo.

Insieme a Spalletti sono tanti i calciatori che potrebbero decidere di partire e tra questi c’è Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è sempre presente nei radar di top club come Manchester United e Bayern Monaco, che potrebbero valutare un suo acquisto nel corso della prossima finestra estiva. Per non farsi trovare impreparato il Napoli starebbe avviando i primi approcci con una delle note più liete dell’ultima Serie A: Boulaye Dia.

L’attaccante senegalese è arrivato in Italia agli sgoccioli dell’ultimo mercato estivo in prestito dal Villarreal. Con la maglia della Salernitana, Dia ha vissuto una stagione altamente positiva mettendo a referto 16 gol e 6 assist in 33 partite di campionato. L’arrivo di Dia, inoltre, potrebbe essere facilitato da una trattativa parallela che ADL starebbe conducendo. Secondo Gianluca Di Marzio, il patron del Napoli e l’entourage di Paulo Sousa avrebbero intensificato i contatti per portare il tecnico portoghese al Diego Armando Maradona.

La valutazione dell’ex Villarreal si aggira intorno ai 15 milioni ma, con ogni probabilità, il presidente Iervolino potrebbe chiedere una cifra maggiore al collega del Napoli. Da non escludere, infine, la possibilità che Dia arrivi a prescindere dalla partenza di Osimhen anche se, a quel punto, uno tra Raspadori e Simeone potrebbe salutare per far spazio al senegalese.