Scambio e cash in Serie A: affare bomba dopo la finale

L’affare bomba coinvolge uno dei club più in vista di questa stagione: scambio clamoroso in vista

Il campionato è terminato ormai da un pezzo, le finaliste europee italiane hanno tutte gettato al vento l’opportunità di riportare in Italia un trofeo europeo che avrebbe fatto bene al nostro calcio.

Di sicuro, tra di esse, la Fiorentina è la squadra che ha deluso di più perché, almeno sulla carta, era addirittura superiore ai rivali inglesi del West Ham che hanno punito la Viola nelle battute finali del match rendendo la partita ancora più amara. Una delusione immensa, ma il presidente Rocco Commisso è convinto che la Fiorentina possa ancora crescere. Per questo ha deciso di continuare il suo percorso con Vincenzo Italiano che dopo la finale era già considerato in partenza direzione Napoli.

La società Viola dovrà correggere la propria rosa e cercare di capire meglio il destino dei suoi calciatori più richiesti sul mercato.

Fiorentina, bomba dalla Spagna: cambio più cash per il centrocampista

Molti calciatori dei toscani si sono messi in mostra interpretando alla grande il gioco offensivo e dinamico di Italiano. E non è una novità che molti di essi saranno protagonisti nelle prossime trattative di mercato dove Commisso cercherà di resistere alle pressioni che provengono principalmente da Inghilterra e Spagna.

In particolare, un calciatore su tutti sembra essere destinato a lasciare Firenze: Sofyan Amrabat. Dopo aver brillato al Mondiale comandando il centrocampo del Marocco e confermato il suo livello alla Fiorentina, è tempo di valutare le offerte che provengono dall’estero. Dalla Spagna sono convinti: il Barcellona tenterà in tutti i modi di tesserare Amrabat per regalare a Xavi uno dei migliori centrocampisti in circolazione.

Per arrivare al marocchino gli spagnoli potrebbero mettere sul piatto 15 milioni di euro + 4 di bonus e il cartellino di Eric Garcia, difensore che non è più indispensabile nei piani dell’allenatore blaugrana. La Fiorentina valuterà l’offerta, ma è consapevole che non potrà trattenere a lungo quello che è a tutti gli effetti uno dei migliori mediani sul mercato.

Come riporta Sport, in relazione alla trattativa per il marocchino, il Barcellona terrà un incontro con l’Inter per valutare la partenza di Franck Kessiè in modo da sfoltire la propria rosa. Trenta milioni il prezzo fissato dai blaugrana, ma l’Inter chiede uno sconto o al massimo la possibilità di inserire una contropartita.