Ines Trocchia straordinaria: la donna fa impazzire il Web, scatti da sogno

Ines Trocchia toglie il respiro ai suoi ammiratori con le immagini che pubblica costantemente sul suo profilo social: visioni celestiali

Le bellezze italiane da sempre dettano legge in giro per il mondo, rappresentando un concentrato di bellezza e sensualità con pochissimi eguali. Tra queste, non si può non considerare Ines Trocchia, che ogni volta riesce sempre ad attirare l’attenzione in maniera incommensurabile.

Di origini partenopee, 28 anni, Ines si è affermata ormai in tutto il mondo, con copertine e scatti che hanno fatto la storia e hanno ampliato notevolmente il suo pubblico sui social. Parliamo di una delle modelle nostrane più celebri in assoluto, con oltre un milione e 600 mila followers su Instagram. Una vera e propria garanzia di successo e di eleganza seducente e provocante che non lascia mai scampo.

Molto conosciuta anche dagli sportivi e dagli appassionati di calcio per un motivo in particolare, ossia per aver partecipato, anni fa, a diverse trasmissioni sportive in qualità di valletta. E’ anche una grande appassionata del mondo del pallone e grande tifosa dell’Inter. Non saranno stati giorni proprio felicissimi da questo punto di vista per lei, visto il ko dei nerazzurri nella finale di Champions League contro il Manchester City. Ma è lei stessa a fornire un formidabile assist agli interisti per dimenticare e pensare ad altro.

Ines Trocchia, le temperature estive sono insostenibili con lei: la perfezione in bikini, da perdere il respiro

Il suo profilo è sempre pieno di scatti, video e stories capaci di accendere in un attimo la passione e la fantasia. Le prime immagini estive non potevano non lasciare il segno e infatti sulla bacheca di Ines spopolano complimenti di ogni genere e messaggi d’amore incondizionato.

Davanti a una visione del genere in costume, del resto, rimanere impassibili non si può per niente. La fisicità sinuosa e prorompente della modella sconvolge e colpisce dritto al cuore. Silhouette pazzesca, dalla vertiginosa scollatura in bikini, fino alla curva devastante del lato B e alle gambe a dir poco perfette. Una vera e propria opera d’arte, non c’è che dire. Gli applausi non possono mancare e la notizia più bella per tutti gli ammiratori è che l’estate è appena all’inizio. Vale a dire, che nelle prossime settimane ci aspettiamo a ripetizione una serie infinita di immagini simili, per sognare ad occhi aperti.