L’ex Juve nel mirino del Napoli: colpo in attacco

Il Napoli, durante il calciomercato estivo, dovrà intervenire per rinforzare l’attacco e in particolare la corsia destra: c’è un ex Juve nel mirino

Dopo la vittoria dello Scudetto arrivata in questa stagione, il Napoli cercherà di confermarsi nella prossima, provando a bissare il grande successo di quest’anno nonostante gli addii estivi. Non sarà soltanto l’allenatore Luciano Spalletti, che ha deciso di prendere un anno sabbatico, ad andare via: anche alcuni giocatori avrebbero la valigia pronta.

Uno su tutti potrebbe essere Hirving Lozano. L’attaccante messicano percepisce un ingaggio superiore ai parametri che la squadra partenopea vuole fissare e, complice un contratto in scadenza nel 2024, sarebbe tra i principali indiziati a lasciare l’azzurro. Se, nonostante tutto, molti tifosi non si strapperebbero i capelli in caso di addio del Chucky, che non ha mai davvero convinto del tutto, vero è che la sua partenza richiede comunque l’acquisto di un sostituto.

Napoli, pronto un colpo in attacco: Orsolini nel mirino

In caso di addio del messicano, infatti, la dirigenza del Napoli non si farà certo trovate impreparata. Tra i nomi sondati dagli azzurri ci sono quelli di Domenico Berardi, vecchio pallino della società partenopea, e Adama Traoré, in scadenza di contratto con il Wolverhampton e possibile affare a parametro zero, ingaggio permettendo.

Nelle ultime ore sarebbe emerso con prepotenza il nome di uno dei migliori giocatori della stagione appena passata, ovvero quello di Riccardo Orsolini. L’attaccante del Bologna viene dalla sua miglior stagione a livello realizzativo, nella quale ha messo a segno 11 gol e servito 4 assist in 32 presenze totali, contribuendo all’ottimo nono posto ottenuto dai rossoblu in campionato.

Attaccante esterno rapido e con un’ottima tecnica individuale, preferisce partire largo a destra per poi eventualmente accentrarsi e andare a calciare in porta con il sinistro, suo piede preferito, anche se non disdegna di arrivare sul fondo per crossare verso i compagni. È in grado di tirare bene sia dalla distanza sia in area, nella quale si è messo in luce come un buonissimo rapace. Spesso si è dimostrato in possesso di un ottimo dribbling e di grande agilità, qualità che gli consentono di saltare l’uomo e creare superiorità numerica in attacco. È inoltre un buon tiratore di calci piazzati, cosa che al Napoli è un po’ mancata nonostante la grandissima stagione.

Dopo un’ottima stagione all’Ascoli, squadra nella quale è cresciuto, il classe 1997 è acquistato dalla Juventus a soli vent’anni, nel gennaio 2017, anche se non ha mai neanche esordito in bianconero. Dopo aver concluso la stagione nelle Marche, viene ceduto in prestito all’Atalanta, dove non riesce ad imporsi. Ceduto sempre in prestito al Bologna, è lì che finalmente il suo talento sboccia, tanto da essere riscattato nel 2019, alla scadenza dei 18 mesi di prestito. Ora, però, sembra essere arrivato il momento del grande salto: a ventisei anni, è tempo di diventare davvero grandi, conquistare la chiamata in un club di alta classifica e, perché no, mettersi in mostra anche in ottica Nazionale, nella quale ha giocato solo due partite con l’attuale ct Roberto Mancini.