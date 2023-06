Diletta Leotta si dà alla musica: video da protagonista

Diletta Leotta torna a far discutere di sè e lo fa con una scelta davvero sorprendente: ecco nel famoso video musicale

Il mondo dello spettacolo l’ha incoronata, da tempo, come uno dei volti della televisione italiana più sexy ed amati degli ultimi anni. Diletta Leotta è questo e molto di più. Lo dimostra il seguito che, sui social, la bella siciliana ha ormai consolidato.

La Leotta nasce a Catania, il 16 agosto 1991 e dopo la Laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università degli Studi di Catania, inizia la sua carriera nel mondo del giornalismo. Pian piano si fa conoscere non solo per la sua bellezza abbagliante ma anche per l’estrema cultura e professionalità nel suo lavoro. Prima a Sky, poi a Mediaset ed infine adesso a DAZN, la Leotta è il volto femminile più amato nel mondo del giornalismo sportivo.

Ha partecipato a diversi programmi televisivi, la maggior parte dei quali a tema sportivo. Da diversi mesi ha fatto parlare di sè per la sua vita privata, visto che fa ormai coppia fissa con il portiere tedesco Loris Karius. Dal loro amore nascerà una bambina: Diletta tra circa due mesi e mezzo dovrebbe mettere alla luca la sua prima figlia.

Intanto la bella giornalista è stata protagonista, un pò a sorpresa, di uno dei video musicali più chiacchierati degli ultimi tempi: ecco di cosa si tratta.

Diletta scatenata: sorpresa con il video musicale

Uno dei cantanti che negli ultimi anni ha avuto più successo in Italia è stato Fabio Rovazzi. Il cantautore milanese, 29 anni, per la sua ultima canzone ha pensato ad un video particolare per il quale ha scelto proprio Diletta Leotta.

Il pezzo si intitola ‘Discoteca Italiana‘, Rovazzi lo interpreta insieme ad Orietta Berti e proprio nella clip musicale nel quale il cantante gira tra diverse feste di matrimonio, c’è l’incontro con una Diletta Leotta più bella che mai. In dolce attesa, nella canzone si parla anche dei festeggiamenti che di consueto si fanno per conoscere il sesso del nascituro. ‘Gender reveal party‘, una pratica che ha avuto enorme successo negli Stati Uniti e che adesso, anche qui in Italia, sta coinvolgendo sempre più persone.

Lo spezzone che riguarda la Leotta vede proprio uno di questi party, volutamente esagerato nel video, con la futura mamma al centro dell’attenzione. Tra l’altro la Leotta qualche tempo fa hanno annunciato che a nascere tra qualche settimana sarà una bambina, con una festa organizzata in Sicilia con la famiglia della bellissima giornalista sportiva.