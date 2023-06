La beffa arriva da Sarri: Napoli, salta il colpo

La beffa arriva da chi meno te lo aspetti (o forse sì?): il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è pronto ad anticipare la concorrenza del Napoli sul talento

I biancocelesti hanno messo gli occhi sul talento della Serie A che, nella stagione appena conclusa, ha fatto vedere a tutti le sue impressionanti qualità. Le stesse che non sono assolutamente passate inosservate agli occhi delle big del nostro campionato. Il Napoli era convinto di averlo in pugno, ma a quanto pare gli ‘Aquilotti’ sono pronti a rovinare la festa.

I campioni di Italia, quindi, potrebbero rimanere molto delusi da questa sessione di calciomercato estivo. La stessa che ancora deve prendere inizio. L’ex allenatore dei partenopei ha inserito il calciatore nella lista dei desideri per la prossima stagione. Con la speranza di poter anticipare la concorrenza delle big sul giocatore.

Napoli, stai attento: Sarri ti soffia il talento della A

Una delle sorprese di questa stagione non può che essere lo straordinario Empoli di Paolo Zanetti che è riuscito a salvarsi anche in maniera decisamente meritata. Il manager dei toscani è stato molto bravo a lanciare, sin dalle prime partite alcuni calciatori giovani che si sono fatti rispettare e non hanno per nulla sentito l’emozione del loro primo anno in A. Tra questi, ovviamente, spunta anche il nome di Jacopo Fazzini.

Il centrocampista, classe 2003, non ha preso parte alla spedizione dell’Italia Under 20 nel Mondiale che si è disputato in Argentina. Proprio perché voleva dare tutto il suo impegno con i toscani che sono riusciti a conquistare una importante salvezza. Le sue prestazioni non sono assolutamente passate inosservate visto che è entrato nel mirino di parecchi top club. Tra questi proprio i campioni di Italia che sono pronti a fare carte false pur di averlo.

Attenzione però visto che, proprio come riportato in precedenza, ci sarebbe proprio la Lazio di Sarri e Lotito pronto ad anticipare la concorrenza del Napoli. Il nativo di Massa potrebbe seriamente accettare la possibile proposta pronta ad arrivare dal club biancoceleste. In questa stagione Zanetti lo ha impiegato in 22 occasioni (21 in campionato ed una in Coppa Italia). Senza mai trovare la via della rete, ma fornendo prestazioni di altissimo livello.

Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del 2027. Il patron Fabrizio Corsi non ha alcuna intenzione di venderlo visto che vuole mantenere in rosa tutti i suoi talenti. A meno che non arrivi una offerta importante per lui (anche 15-20 milioni di euro).