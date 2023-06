Ingaggio monstre e addio Napoli: all-in su Osimhen

Dopo la stagione stellare di quest’anno torna in auge in ottica calciomercato il profilo di Victor Osimhen. Il nigeriano piace in Francia: ingaggio monstre

31 gol in 39 partite complessive tra campionato e coppe e titolo di capocannoniere con 25 reti in Serie A. È questo il biglietto da visita che Victor Osimhen presenta alla fine di una stagione semplicemente da incorniciare sia a livello personale che dal punto di vista di squadra, con la vittoria di uno scudetto che mancava da 33 anni.

Un traguardo magnifico in cui è forte anche lo zampino del centravanti ex Lille, che al suo terzo anno di Napoli ha raggiunto la propria maturità, mettendo in scena un’annata stellare e soprattutto ricchissima di gol. Le reti che ad un bomber del suo calibro servono a farsi riconoscere anche nel panorama internazionale, che di fatto non lo ha mai perso d’occhio.

Il futuro è infatti all’orizzonte, il legame col Napoli è in calce fino al 2025, ma le pretendenti di Osimhen aumentano giorno dopo giorno, e sarebbe impensabile il contrario. Napoli lo ama, il rapporto è forte, ma il peso di offerte possibili ed eventuali dall’estero aleggia dietro l’angolo. Dal sogno Premier League alla suggestione Paris Saint Germain, lì dove potrebbe essere il centravanti del futuro per un club chiamato a vincere la Champions League, e che ha fallito miseramente l’impresa anche con Leo Messi in squadra.

Calciomercato Napoli, Osimhen richiesta di Nagelsmann per il PSG: ingaggio monstre

Con la fine della stagione e la proiezione su quello che sarà il domani, le prossime potrebbero essere settimane intense per il futuro dello stesso Osimhen. Stando a quanto evidenziato da ‘Radio Punto Nuovo’ il PSG avrebbe messo nel mirino il nigeriano come priorità assoluta alla luce anche degli ottimi rapporti tra Campos e l’entourage.

Molto dipenderà dal futuro della panchina parigina: il probabile arrivo di Nagelsmann farebbe avanzare ancora di più l’ipotesi relativa al bomber africano. Il tecnico tedesco ex Bayern avrebbe infatti avanzato tra le primissime richieste proprio il nome di Osimhen durante i colloqui con il Paris.

Un nome quello del napoletano, che Nagelsmann aveva sottolineato anche ai tempi del Bayern, quando serviva un centravanti. Non ci sono ancora trattative in piedi al momento, ma secondo la stessa fonte per Osimhen sarebbe eventualmente pronto un contratto monstre da 10/12 milioni per cinque anni. Il tutto considerando però che De Laurentiis per il proprio gioiello chiede non meno di 150 milioni di euro cash.