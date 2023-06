Claudia Ruggeri, bikini minuscolo: forme spaventose

Anche in vacanza in Costiera amalfitana Claudia Ruggeri non dimentica di deliziare i suoi fan: forme spaventose in un bikini striminzito

La costiera amalfitana è una delle tante meraviglie naturali di quell’autentico scrigno di tesori, naturalistici, storici e artistici, che è la Campania. Milioni di turisti, provenienti da tutto il mondo, ogni anno la inondano per godere di uno spicchio di paradiso terrestre.

Ora, però, oltre alla cordialità degli abitanti del posto, al panorama dalla bellezza mozzafiato e alle specialità enogastronomiche, c’è un motivo in più per visitare i tredici deliziosi borghi che punteggiano la costiera amalfitana.

Ebbene, la prorompente e sexy Claudia Ruggeri, meglio nota come ‘miss Claudia’, ruolo che interpreta nel ‘Minimondo’ del game show ‘Avanti un altro’, condotto da Paolo Bonolis, si è unita alle frotte di turisti che sciamano per le viuzze dei piccoli borghi della costiera amalfitana e, in particolare, di quelle dell’ex Repubblica marinara, un cui illustre figlio, il navigatore Flavio Gioia, secondo la tradizione, sarebbe l’inventore della bussola.

Claudia Ruggeri, bikini minuscolo: forme da far perdere l’orientamento

E della bussola avrebbero bisogno proprio i tantissimi follower di ‘miss Claudia’ per recuperare l’orientamento dopo aver ammirato la foto che, in un raffinato bianco e nero, la immortala sensualmente seduta su una panchina in legno sulla terrazza del resort dove alloggia.

In un bikini microscopico, Claudia Ruggeri esibisce delle forme esplosive che confermano l’intuizione dell’inventore del costume da bagno più amato dalle donne che per il suo nome si ispirò all’omonimo atollo delle Isole Marshall, in pieno Oceano Pacifico, dove nel 1946 gli statunitensi misurarono gli effetti dell’esplosione di una bomba nucleare su una flotta in alto mare.

E una bomba, sexy, lo è anche Claudia Ruggeri. Sebbene nello scatto in questione alle sue spalle si intraveda uno scorcio del paradiso terrestre che la circonda, lo sguardo è rapito dal suo giunonico, debordante e favoloso décolleté. Una meraviglia che non ha nulla da invidiare al panorama mozzafiato che fa da sfondo alla sua ultima foto che, manco a dirlo, ha estasiato i suoi follower.

D’altra parte, la mano che ha plasmato le sue strepitose curve è la stessa, quella di Madre Natura, che ha disegnato il profilo frastagliato e a picco sul mare della costiera amalfitana. E dire che ‘miss Claudia Ruggeri’ il prossimo 22 ottobre spegnerà 40 candeline. Sì, avete letto bene.

Fra pochi mesi Claudia Ruggeri entrerà nei fatidici ‘anta’, un vero spauracchio per molte donne che paventano che il varcare tale soglia segni l’inizio del declino della loro bellezza. Timore che neanche sfiora ‘miss Claudia’ visto che dinanzi alle sue ‘spaventose curve’ se la danno a gambe levate anche le ventenni che spopolano nei social.