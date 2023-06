Antonella Fiordelisi, che spettacolo: incanta anche Parigi

Una foto che lasciato tutti davvero senza parole. Antonella Fiordelisi l’ha pubblicata direttamente da Parigi.

Protagonista indiscussa dei social ed anche dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Antonella Fiordelisi è sempre di più al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto per quanto riguarda il mondo del web e dello spettacolo. Ragazza giovane, bellissima, che ha saputo costruire una carriera importante basando inizialmente tutto sulla propria immagine, le proprie competenze ma anche su quanto mostrato grazie a contesti particolari come il reality show.

Il ‘Grande Fratello Vip’, in questo senso, è stato uno strumento fondamentale per Antonella. Certo, non è stata un’avventura semplice: la bella influencer ha avuto non pochi problemi con gli altri inquilini della casa. Diversi litigi avuti con altri protagonisti: da Oriana Marzoli ad Edoardo Tavassi, arrivando anche a scontrarsi con lo studio diretto da Alfonso Signorini. In primis Antonella è stata bacchettata più volte da Orietta Berti, opinionista del programma, che ha spesso avuto da ridire sugli atteggiamenti della Fiordelisi nella casa.

Antonella, però, all’interno del programma ha anche trovato l’amore. Edoardo Donnamaria ha rapito il cuore della bella ragazza campana, e cosi nella casa è nato un amore che è andato avanti anche una volta terminata l’avventura nella casa. Una storia che non è stata priva di alti e bassi durante i mesi di convivenza, e per questo anche molto chiacchierata proprio sui social.

Antonella Fiordelisi, la foto da Parigi ha lasciato tutti a bocca aperta

La bellezza di Antonella ha folgorato tutti gli appassionati nel ‘Grande Fratello Vip’, che hanno avuto modo di ammirarla per mesi. Certo, il programma è stato uno strumento utile alla giovane campana classe ’98 per farsi conoscere dal grande pubblico non soltanto per l’aspetto fisico. E cosi la Fiordelisi ha mostrato gli artigli, difendendosi dagli attacchi degli altri inquilini con grande personalità.

Questo le ha permesso di farsi apprezzare, ma anche di aumentare il numero di haters. Fa parte del gioco, Antonella lo sa bene, ed è per questo che terminata l’avventura nella casa la 25enne nativa di Salerno ha proseguo il suo lavoro importante sui social. Ogni post pubblicato raccoglie migliaia di like, e questo resta un motivo di vanto per lei.

Una delle ultime foto pubblicate su Instagram ha lasciato tutti senza parole. La presenza di Antonella in Francia è dovuta al brand Shein, come da lei stessa specificato nel post pubblicato sui social.