Napoli-Juve, non solo Giuntoli: De Laurentiis ci prova per il big!

Le strade dei due club sembrano destinate a incrociarsi nuovamente. Sfida di mercato in vista per un difensore.

I bianconeri e i Campioni d’Italia hanno vissuto due stagioni quasi all’opposto. La Vecchia Signora, ad esito di un’annata passata più a pensare ai tribunali sportivi che al campo, si è dovuto accontentare di un settimo posto e di una modesta qualificazione alla Conference League.

Partecipazione ancora a rischio a causa della potenziale mannaia Uefa che potrebbe escluderla da tutte le competizioni europee. Il Napoli, viceversa, dopo un’estate contraddistinta dalle partenze di big quali Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Fabian Ruiz, Kalidou Koulibaly, con una cavalcata senza avversari, il 4 maggio, pareggiando 1-1 a Udine, è diventata Campione d’Italia.

I partenopei però già sanno che Luciano Spalletti non sarà più il loro allenatore. Aurelio De Laurentiis già lavora per il suo sostituto, intanto con la Juventus resta il nodo direttore sportivo.

Juve e Napoli ancora contro: azzurri su Pau Torres

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo legato al Napoli fino al 2024, resta l’uomo scelto dalla Juventus per aprire il ciclo post plusvalenze. Il dirigente toscano avrebbe accettato la corte dei sabaudi, ma De Laurentiis al momento non lo libera, tenendo di fatto due club in fase di stallo. Nonostante questo però, c’è un mercato da fare per la prossima stagione, le due società hanno esigenze diverse ma questa volta i destini potrebbero incrociarsi su un nome che piace ad entrambi.

La Juventus, pur senza un’investitura ufficiale, ha affidato la gestione delle trattative a Giovanni Manna, ds dell’Under 23. Il dirigente, già da tempo, ha messo gli occhi su un centrale affidabile, in scadenza di contratto nel 2024 con il Villareal. Parliamo di Pau Torres, 26 anni compiuti il 16 gennaio, 1 gol in 23 gettoni con la Spagna.

Come detto, la Juventus segue il giocatore da mesi, ma in casa bianconera le finanze sono limitate, soprattutto senza i soldi della Champions. Per arrivare al centrale, dalla Continassa deve partire Alex Sandro. Il brasiliano, causa le presenze effettuate, ha visto il suo contratto rinnovarsi automaticamente fino al 2024. Il brasiliano guadagna 6,5 milioni netti, i bianconeri per liberarlo devono versare un indennizzo al giocatore.

Secondo Tuttosport, su Pau Torres sarebbe piombato il Napoli. Il centrale del Villareal è ritenuto un potenziale sostituto di Kin Min jae, a rischio partenza se davvero il Manchester United versasse i circa 65 milioni della clausola. Su Pau Torres che guadagna solo 800.000 euro l’anno, c’è forte il pressing dell’Aston Villa.