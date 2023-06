È lui l’uomo giusto: un altro big via da Napoli

Il Napoli è pronto a cedere i big protagonisti dello scudetto, è in corso un’altra rivoluzione per quanto riguarda la società campana.

C’è un’offerta pronta e a cui difficilmente si potrà rinunciare, la sensazione è che il Napoli possa vendere uno dei suoi big senza pensarci troppo. È una fase decisiva della stagione, molti sono i protagonisti che interessano ai top club.

La vittoria dello scudetto ha alzato inevitabilmente anche le attenzioni sulla squadra azzurra, i protagonisti nel corso della stagione sono stati tanti e ora aumenta la voglia dei top club di fare un blitz. Il Napoli può vendere un top player, la squadra campana sa benissimo come difficilmente saranno trattenuti tutti i titolarissimi.

Uno su tutti è già in procinto di lasciare Napoli, una scelta inevitabile di vita e di carriera. Emerge una possibilità importante, diventare il leader altrove e tutto ciò lascia perplessi anche i tifosi campani, che hanno sempre manifestato il loro grande affetto nei suoi riguardi.

Napoli via un big, dove giocherà

Emerge una trattativa a sorpresa, come riporta Todofichajes, la sensazione è che il Napoli attenda solo il prezzo giusto per dare l’ok definitivo e far partire il suo big. Inutile trattenere chi ha dei dubbi, in campo dovrà andare solamente gente convinta e che non abbia altri pensieri in testa: questo è un mantra ripetuto nel corso degli anni, che vale a maggior ragione proprio quando sul petto ci sarà il tricolore. Così, i tifosi dovranno salutare un protagonista. Hirving Lozano al Lione è una possibilità sempre più concreta.

Il messicano diventerebbe il leader offensivo dei francesi, che hanno bisogno di rinforzi e di uomini chiave. Hanno perso capitano Aouar andato alla Roma, potrebbe rifarsi con la Serie A comprando l’esterno del Napoli. La società partenopea non ritiene indispensabile Lozano, che va in scadenza nel 2024 e non rinnoverà alle cifre proposte dal club, che voleva decisamente abbassare il suo stipendio da 4,5 milioni di euro.

Lozano via da Napoli, soluzione possibile per questo e per altri motivi, guardando anche al bilancio sarebbe un’altra plusvalenza da mettere in conto, i francesi investirebbero 15-20 milioni di euro per assicurarselo. Il Napoli, per altro, valuta ciò positivamente, utilizzando la cifra incassata per acquistare Berardi dal Sassuolo o un altro esterno offensivo con tanta esperienza e più incisivo. Lozano, pur avendo giocato 32 partite in Serie A, è entrato solamente in poche azioni gol dei campani, solamente l’8% delle reti realizzate lo ha visto protagonista.