Leclerc, Ryanair e Onlyfans: la provocazione al campione

Una strana storia che riguarda da vicino il pilota della Ferrari. Nonostante le cose in pista non vadano alla grande ci si può consolare

La rincorsa a Max Verstappen risulta vana anche in questa stagione, visto il distacco della Rossa dalla Red Bull. Eppure Leclerc è sempre uno dei piloti più amati dell’intero Circus della Formula 1.

Non è una stagione particolarmente interessante per Charles Leclerc, alle prese con problematiche di ogni tipo con la sua Ferrari SF-23. Prima dell’inizio del campionato di Formula 1 si pensava che la scuderia di Maranello potesse essere la reale antagonista della Red Bull di Max Verstappen, sulla falsariga di quanto avvenuto lo scorso anno. Poi però il responso della pista è stato profondamente diverso, tanto da vedere anche Aston Martin e Mercedes un passo avanti.

Una forte battuta d’arresto per le ambizioni del giovane monegasco che deve rinviare ancora di un po’ le proprie ambizioni di gloria. Nonostante però la pista non gli stia regalando grosse soddisfazioni, Leclerc è sempre al centro dell’attenzione mediatica e dei social, con moltissimi fan che non smettono un attimo di seguirlo. L’ultima storia, che si apprende da Twitter ha davvero del clamoroso e vede coinvolti anche la Ryanair e OnlyFans. Ma andiamo con ordine.

Charles Leclerc, RyanAir gli lancia una frecciatina: tutta colpa di un’attrice di OnlyFans

L’account ufficiale su Twitter di Ryanair è solito farsi pubblicità attraverso scenette e meme sempre molto divertenti e di grande impatto sul pubblico. La compagnia aerea di origine irlandese è bravissima a sfruttare anche gli eventi sportivi per creare contenuti virali.

Non sfugge nessuno da Novak Djokovic a José Mourinho, fino al grande Fernando Alonso. Questa volta è stata la volta proprio di Leclerc, o per meglio dire di qualcuno che ha tirato in ballo proprio il #16. Si tratta del profilo di un’attrice su OnlyFans che ha voluto lanciare una frecciatina al driver del Principato. Parlando ai microfoni di Sky Sport Inghilterra, nella trasmissione di Piers Morgan, Elle Brooke, ha confessato tutta la sua soddisfazione per l’attuale lavoro.

La star di OnlyFans ha dichiarato che è piuttosto soddisfatta di cosa riesce a fare davanti alle telecamere. Di certo, però, un minimo di imbarazzato lo potrebbe provare pensando ai suoi figli, l’ha incalzata il conduttore. Ma Elle Brooke scherzando sopra ha risposto: “Sarebbero capaci di piangere in una Ferrari”.

Queste parole sono servite come un’illuminazione a RyanAir per creare la propria nuova scenetta. I bambini potranno piangere su un Rossa, come Charles Leclerc, questo il claim che ha raccolto subito migliaia di consensi su Twitter, oltre ad un carico di risate.