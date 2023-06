Pioli al Napoli: clamoroso contatto di calciomercato

Stefano Pioli è il profilo che sta scalzando i rivali nella corsa alla panchina del Napoli, un affare che scuoterebbe il calciomercato.

L’allenatore del Milan passerebbe al club campione d’Italia, dopo averlo eliminato nell’ultima edizione della Champions League. Situazione che tiene ora in agitazione i club di entrambe le formazioni, Aurelio De Laurentiis può fare il blitz decisivo.

Il casting dei quaranta allenatori annunciato da ADL potrebbe avere un vincitore a sorpresa, e probabilmente nemmeno era stato pensato in questa lista. Stefano Pioli al Napoli, una soluzione spiazzante per tutta la Serie A e non solo, spostando direttamente gli equilibri del club campano e anche quelli del Milan.

Non è così lontana l’ipotesi di un approdo del tecnico al “Maradona” da titolare della panchina, l’erede di Luciano Spalletti potrebbe essere quel mister che lo ha imbrigliato in tre partite primaverili che hanno portato il Napoli a rinunciare al sogno della Champions League.

Pioli al Napoli, i dettagli

Una mossa che diventerebbe la più clamorosa dell’estate, scalzando direttamente tutti gli addii e ponendosi così a un nuovo modo di impostare la squadra. Il Milan è cresciuto con Pioli diventando una squadra temibile, al Napoli il compito sarebbe ben diverso avendo in mano già una compagine molto rodata e con meccanismi oliatissimi. C’è una condizione necessaria per concretizzare questo balzo in panchina, tra i più clamorosi degli ultimi anni: Pioli dovrebbe lasciare il Milan formulando le dimissioni, in quanto il Napoli non farebbe azioni di forza contro i rossoneri.

In caso di rottura improvvisa a Milanello, ecco allora come Pioli potrebbe già trovare un’altra panchina sin da subito, ma solo se libero da vincoli. Il Napoli non vorrebbe forzare la mano, De Lauentiis stima molto il tecnico ma non andrebbe a creare un precedente con un top club. In casa Milan le acque sono agitate, nessuno immaginava l’addio di Maldini e Massara, chissà che le nuove prospettive non spingano lo stesso Pioli a lasciare anzi tempo.

Questo lo spera buona parte della tifoseria del Napoli, che apprezza Pioli ben sapendo come sarebbe difficile arrivare a Luis Enrique e altre stelle della panchina dall’ingaggio pesantissimo. La scelta di Pioli andrebbe in linea con i costi e soprattutto sarebbe la migliore per sostituire Spalletti, scegliendo un tecnico esperto molto bravo nella gestione e che sa valorizzare il talento in campo. L’uomo adatto in un momento frenetico come questo, un normalizzatore che ha dimostrato di poter compiere grandi imprese.