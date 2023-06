Anna Tatangelo estasiante, il décolleté non è per deboli di cuore

L’ultima foto pubblicata su Instagram da Anna Tatangelo ha infiammato tutti i suoi fan: la scollatura è straordinaria.

Le ultime foto insieme hanno rassicurato i tanti fan, preoccupati dalle voci che erano circolate nelle settimane precedenti. Anna Tatangelo e Mattia Narducci sono stati fotografati insieme al mare. La coppia si è concessa un pranzo in spiaggia con famiglia e amici, mettendo quindi a tacere le indiscrezioni dell’ultimo periodo che parlavano di una crisi tra la cantante e il giovane modello.

Stando agli scatti sembra invece che le cose tra i due continuino ad andare a gonfie vele, per la gioia dei tanti ammiratori che fanno il tifo per questa coppia. Mattia Narducci ha dieci anni di meno della Tatangelo ma questa differenza di età non sembra creare problemi ai due innamorati.

L’ex di Gigi D’Alessio e il modello hanno cominciato a frequentarsi all’inizio del 2023. Dopo una vacanza insieme a Parigi, tenuta in gran segreto, si sono fatti ‘beccare’ a febbraio, rendendo di fatto pubblica la loro relazione. Nelle foto del pranzo in spiaggia Anna Tatangelo appare in grandissima forma. L’abito nero che indossa la cantante mette in evidenza le sue forme generose: la scollatura è davvero vertiginosa, tanto da scatenare l’entusiasmo dei moltissimi fan dell’artista.

Anna Tatangelo da urlo su Instagram: lo scatto è davvero super

Non è certo un caso se la cantante di Sora può contare su un seguito molto importante su Instagram, dove i follower (poco meno di due milioni, ndr) dimostrano di apprezzare non solo le sue doti canore, ma anche la sua bellezza. Uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram da Anna Tatangelo ha di nuovo fatto impazzire tutti i suoi fan, che hanno voluto commentare il post per esprimere tutto il proprio apprezzamento per le curve della cantante.

Nell’immagine Anna Tatangelo rivolge uno sguardo ammaliante verso la fotocamera, consentendo al suo viso di appoggiarsi alla mano sinistra (con il pollice e l’indice aperti). Anche stavolta l’abito scuro indossato dall’artista di Sora manda in visibilio i tantissimi seguaci. L’outfit della Tatangelo esalta le sue forme prosperose, per la gioia di tutti i follower che non si perdono neanche una foto dell’ex di Gigi D’Alessio.

“Chi sa vedere oltre, sa vedere ovunque“, scrive la Tatangelo nella didascalia, aggiungendo l’emoji che raffigura un cuore nero. “Semplicemente stupenda“, scrive Antonino, mentre Rosa ritiene che la cantante sia “una meraviglia“. Oltre ai tanti apprezzamenti estetici, molti fan chiedono ad Anna Tatangelo la data di uscita del nuovo album, su cui l’artista è attualmente impegnata.