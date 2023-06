Mercato Napoli, Garcia accontentato: il primo colpo è giapponese

Mercato Napoli, arrivano i primi movimenti importanti del club dopo l’arrivo di Rudi Garcia. Il tecnico francese sta per essere accontentato dal club, che sta muovendo passi importanti verso il giapponese. Si tratta di un colpo molto interessante e che può cambiare il volto della squadra.

Non sarà certamente una stagione facile, la prossima, per il Napoli, con gli uomini ed il tecnico chiamati nell’arduo compito di provare a replicare quanto fatto nell’anno appena concluso. Non sarà, chiaramente, facile e molto dipenderà anche dalla tipologia di mercato che sarà fatto. In tal senso arrivano degli sviluppi importanti. Il club, infatti, si avvicina alla chiusura di un colpo interessante. Arriva direttamente dal Giappone e risponderebbe ad una esigenza sottolineata anche da Rudi Garcia a quella che è la sua nuova squadra. La trattativa è ben avviata, per la gioia del tecnico ex Roma ed Olympique Marsiglia. Andiamo a vedere le ultime.

Mercato Napoli, colpo dal Giappone

In casa Napoli, allo stato attuale delle cose, in maniera del tutto inevitabile regna la più totale incertezza. C’è scoramento tra i tifosi, che si aspettavano l’arrivo di un tecnico dal profilo certamente diverso rispetto a quello di Garcia. I presupposti per far bene, però, ci sono tutti ed in tal senso arrivano sviluppi importanti anche dal mercato.

Con Kim Min-Jae destinato ad approdare al Bayern Monaco, gli azzurri, come sottolineato da Garcia e come è normale che sia, sono chiamati ad individuare il suo sostituto. Che potrebbe seriamente arrivare proprio dalla Bundesliga. Piace e molto, infatti, Hiroki Ito, talentuoso difensore centrale dello Stoccarda e classe 1999. Tenendo conto della sua giovane età, della duttilità e del potenziale che ha, si tratta di un affare, dal momento che la sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Dopo qualche incertezza lo scorso anno, in questa stagione è diventato un titolare inamovibile ed ha impressionato tutti.

Ito al Napoli

Si tratta di un profilo che può rappresentare davvero una carta importante per il tecnico francese ex Lione e Marsiglia, dal momento che può giocare anche da mediano, oltre che da centrale difensiva. Vista la sua velocità, inoltre, come se non bastasse ha dimostrato di sapersi adattare anche nel ruolo di terzino sinistro, per quanto comunque il Napoli sia coperto da quella parte con Mario Rui e Mathias Olivera.