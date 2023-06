Il Napoli dà l’ok: doppio ‘regalo’ al Cagliari

In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore (ultimatum che scadrà poco prima della fine del mese di giugno), il Napoli sta iniziando a programmare il suo futuro. In particolar modo la sua rosa

L’idea del presidente, Aurelio De Laurentiis, è quella di confermare tutta la squadra che ha portato a casa (dopo 33 anni dall’ultima volta) lo scudetto. Anche se, tutto questo, appare decisamente molto difficile per tanti motivi. In primis perché potrebbero arrivare delle offerte, a dir poco irrinunciabili, verso alcuni top player azzurri.

Allo stesso tempo, però, ci sono alcuni elementi che hanno bisogni di giocare e chiedono più spazio. Lo stesso che, a quanto pare, non riescono ad avere. Tanto da essere pronti a lasciare il club e addirittura la Campania pur di avere qualche minuto in più nelle gambe. Ed anche maturare un altro po’ di esperienza, magari lontano dal Vesuvio.

Napoli, si lavora per la doppia cessione al Cagliari

Come riportato in precedenza il Napoli sta lavorando ad una doppia cessione all’ultima squadra che ha staccato il biglietto per arrivare in Serie A. Stiamo parlando del Cagliari che, nella sfida esterna contro il Bari di un altro De Laurentiis (Luigi), ha vinto solamente al minuto ’94 con un gol di un ex Napoli, ovvero Leonardo Pavoletti. L’attaccante livornese, la prossima stagione, potrebbe avere la compagnia di due campioni di Italia.

Si tratta di Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano. Entrambi i calciatori non hanno avuto lo spazio che si aspettavano di avere. Semplicemente per il fatto che altri loro compagni di squadra, in quel reparto, hanno fornito delle ottime risposte al tecnico Spalletti che li ha premiati dal primo minuto. L’esterno d’attacco non ha timbrato il cartellino, ma ha fornito un assist in Coppa Italia nella sconfitta contro la Cremonese.

A differenza del collega centrocampista che si è tolto la soddisfazione di trovare la rete contro l’Inter, finalista in Champions League. Poi farsi male nell’ultima gara di campionato contro la Sampdoria e festeggiare con le stampelle. I due atleti, però, sono pronti a cogliere l’occasione di avere molte più possibilità di mettersi in mostra e di giocare titolare in Sardegna. I rossoblù del patron Giulini ci pensano seriamente.

L’opzione, però, porta a quello del semplice prestito. Non è da escludere, però, che almeno per uno dei due possa scattare il diritto di riscatto. Il tutto dipenderà dallo stesso De Laurentiis. Non è affatto finita qui visto che il Cagliari potrebbe non essere l’unica squadra interessata ai due.